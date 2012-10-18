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Поворот не туда-5: Кровное родство Поворот не туда-5: Кровное родство
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Поворот не туда-5: Кровное родство, 2012

2012 / США
4.1 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 4.1
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Причины посмотреть Факты О фильме

Пятая часть легендарной франшизы о каннибалах-убийцах.

Группа студентов колледжа приезжает в городок Фэйрлейк, штат Западная Вирджиния, на ежегодный фестиваль под названием “Горный человек”. Этот праздник, посвященный Хэллоуину, напоминает о загадочных событиях, которые произошли в этой местности в 1817 году, когда случилась кровавая резня и все жители города бесследно исчезли. Гости фестиваля не знают, что в местных лесах обосновалась группа безжалостных убийц — Трехпалый, Одноглазый и Пилозубый — под предводительством их кровного родственника Мейнарда.

Друзья сталкиваются с убийцами еще по дороге, но по счастливой случайности избегают расправы, оказавшись в отделе полиции вместе с Мейнардом. Чтобы вызволить своего лидера, уроды отправляются в город. Сломав щиток на электростанции, каннибалы погружают половину города во тьму, а поскольку вечеринка костюмированная, убийцы спокойно разгуливают по улицам, не привлекая к себе внимания, ведь окружающие принимают их участников фестиваля. Постепенно шумный праздник оборачивается кровавым кошмаром...

Фильм был снят за 19 дней.

Большая часть фильма была снята в студии “UFO Film & Television Studios” в деревне Долна Малина, недалеко от города София, столицы Болгарии.

Ближе к началу фильма персонаж Дага Брэдли кричит на каннибалов за то, что они оставили улики на месте убийства. В оригинале в их адрес звучит слово “pinhead” (пинхэд), что можно перевести как “тупица”, но также это слово является отсылкой к серии фильмов “Восставший из Ада”, в которых Брэдли сыграл героя по имени Пинхэд.

У Линды самая большая грудь среди всех героинь всех фильмов серии, ее размер – полный D.

Единственный фильм из серии “Поворот не туда”, в котором никто не умирает от колючей проволоки.

Это второй появление Борислава Илиева в роли Трехпалого, впервые он сыграл его в “Поворота не туда 3”. Помимо Илиева роль Трехпалого исполняли Радослав Парванов, Джулиан Ричингс, Джефф Скраттон и Шон Скин.

Второй фильм ужасов, в котором снимался Даг Брэдли и в названии которого используется словосочетание “Кровное родство”. Первым был “Восставший из ада 4: Кровное родство”.

Число жертв в фильме — 11.

Хронологическая последовательность серии фильмов “Поворот не туда” выглядит следующим образом: “Поворот не туда 4: Кровавое начало”, “Поворот не туда 5: Кровное родство”, “Поворот не туда 6: Последний курорт”, “Поворот не туда”, “Поворот не туда 2: Тупик”, “Поворот не туда 3”.

Самый низкорейтинговый фильм серии.

В фильме сказано, что первая резня в городе произошла на Хэллоуин 1817 года. Однако Хэллоуин не отмечался в США до середины конца 19 века.

В одной из сцен в номере мотеля подростки из колледжа планирует пойти на фестиваль “Горный человек”. Джулиан ошибается, когда говорит, что 4 билета по $90 каждый будут стоить $260.

В этом фильме была серьезно изменена внешность каннибалов.

Картина вышла сразу на DVD и Blu-Ray носителях в октябре 2012 года.

Фильм снял режиссер Деклан О'Брайен по собственному сценарию. Он же написал сценарий к двум предыдущим частям.

На протяжении всего фильма на левой руке главного злодея в исполнении Дага Брэдли висит браслет, но в одном кадре, на 46-ой минуте, браслет висит на правой руке.

Жертва, закопанная в песок и обезглавленная автомобилем — отсылка к фильму “Калигула” 1979 года.

Роль Пилозубого сыграл Джордж Кулаковски. Ранее в этой роли появлялись Скотт Джонсон и Гэрри Робинс.

Роль Одноглазого сыграл Радослав Парванов. Ранее в этой роли появлялись Дэниэл Скин и Тед Кларк.

Маленький городок в Западной Вирджинии проводит ежегодный фестиваль «Горный человек», посвящённый Хэллоуину. Туда направляется группа студентов колледжа, однако они не подозревают, что шумная костюмированная вечеринка с музыкой и выпивкой обернётся для них кровавым кошмаром — на фестиваль направляется семья горных каннибалов.

4.1 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 4.1
Продолжительность 1 час 31 минута
Год выпуска 2012
Премьера в России 18 октября 2012
Премьера в мире 18 октября 2012
Возраст 16+
Режиссер
Деклан О’Брайэн
Деклан О’Брайэн
В ролях
Даг Брэдли
Камилла Арведсон
Саймон Джинти
Роксанна МакКи
Пол Лубке
Все актеры и съемочная группа
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Поворот не туда-5: Кровное родство смотреть онлайн

Поворот не туда-5: Кровное родство
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