Наша рецензия

Скотт (Мэттью Модайн) разъезжает по людным местам провинциального городка Харперс-Ферри, расспрашивая окружающих о своей дочери. Местные завсегдатаи баров, всматриваясь в знакомое девичье лицо на фотографии, без особого такта намекают безутешному отцу, что своего ребенка он уже не увидит. Что забирает лес, того уже не вернешь. Полтора месяца назад Джен (Шарлотта Вега) появилась в этих краях вместе с компанией своих ближайших друзей. Путешествие должно было произвести терапевтический эффект. Что…