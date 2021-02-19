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Поворот не туда: Наследие Поворот не туда: Наследие
Киноафиша Фильмы Поворот не туда: Наследие Отзывы о фильме «Поворот не туда: Наследие»
Wrong Turn: The Foundation Поворот не туда: Наследие 2021 / Германия
7.4 Оцените
18 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
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Отзывы о фильме «Поворот не туда: Наследие»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Скотт (Мэттью Модайн) разъезжает по людным местам провинциального городка Харперс-Ферри, расспрашивая окружающих о своей дочери. Местные завсегдатаи баров, всматриваясь в знакомое девичье лицо на фотографии, без особого такта намекают безутешному отцу, что своего ребенка он уже не увидит. Что забирает лес, того уже не вернешь. Полтора месяца назад Джен (Шарлотта Вега) появилась в этих краях вместе с компанией своих ближайших друзей. Путешествие должно было произвести терапевтический эффект. Что…

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Майя Тюрькова 19 февраля 2021, 11:00
Оценка
Ни о чем. Фильм на один раз и то не обязательно. Банальный предсказуемый сюжет с кучей ляпов, плохой игрой актеров. Не страшно ни минутки, скорее скучно просто и уже реально раздражает вот это отношение к зрителю аля ну схавают и так 👎🏻
19 февраля 2021, 11:00 Ответить
User 9 марта 2021, 22:44
Это «произведение» первокурсников-троечников недостойно такого названия. Это не «Поворот не туда», это максимум «легкая прогулка в лесу» или «костлявая деревня на холме».
9 марта 2021, 22:44 Ответить
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