Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Время сиять» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Майк П. Нельсон
Майк П. Нельсон Mike P. Nelson
Киноафиша Персоны Майк П. Нельсон

Майк П. Нельсон

Mike P. Nelson

Дата рождения
1 января 2000
Возраст
26 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Режиссер, Сценарист

Популярные фильмы

З/Л/О 85 7.0
З/Л/О 85 (2023)
Тихая ночь, смертельная ночь 6.6
Тихая ночь, смертельная ночь (2025)
Поворот не туда: Наследие 6.5
Поворот не туда: Наследие (2021)

Фильмография Майк П. Нельсон

Тихая ночь, смертельная ночь 6.6
Тихая ночь, смертельная ночь Silent Night, Deadly Night
ужасы 2025, США / Канада
Смотреть трейлер Рецензия
З/Л/О 85 7
З/Л/О 85 V/H/S/85
ужасы, триллер 2023, США
Смотреть трейлер
Поворот не туда: Наследие 6.5
Поворот не туда: Наследие Wrong Turn: The Foundation
ужасы, триллер 2021, Германия
Смотреть трейлер Рецензия
Показать еще
Новости о Майк П. Нельсон
Вышел второй трейлер нового «Поворота не туда»
Вышел второй трейлер нового «Поворота не туда»
Проверьте свой мозг: решите в уме и без калькулятора сложный пример (93 − 35) : (1 + 6) · 7 + 81 : (4 + 5)
Стащил из косметички жены средство для волос и намазал на старые кроссовки: теперь они белее альпийских снегов
Малярный скотч гребу коробками, хотя ремонт дома не делаю: 17 вариантов использования в квартире и на даче
Без цензуры и купюр: «Шерлока» впервые превратят в сериал строго 18+ – детям такой детектив точно не покажешь
От детектива с Ефремовым «не могла оторваться»: как и в «Хрустальном», герой едет в глушь, а дальше – «сидишь и удивляешься»
«6 кадров», годы алкоголизма и операция: беда превратила жизнь Эдуарда Радзюкевича в настоящий ад — чудом продолжил сниматься
Казалось, хуже быть не может: 5-й сезон позорного «Ведьмака» от Netflix приказал долго жить – в 2026-м финала не дождётесь
Marvel случайно подарила фанам «Магической битвы» новый кроссовер: все из-за одной детали в «Человеке-пауке»
1 500 подходов ради $2 000 000 000 в прокате: Холланд к новому «Человеку-пауку» готовился, как к Олимпиаде – ни единого дня без тренировок
«Люба, тащи!»: Аксёнова сыграет киллера в «Подслушано в Выборге», но это еще не все — появились первые подробности сериала
Из «Игры престолов» сделают кино масштаба «Дюны» — без Джона Сноу, зато с драконами: HBO эту историю потеряли
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше