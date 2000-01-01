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Майк П. Нельсон
Mike P. Nelson
Киноафиша
Персоны
Майк П. Нельсон
Майк П. Нельсон
Mike P. Nelson
Дата рождения
1 января 2000
Возраст
26 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Режиссер, Сценарист
Популярные фильмы
7.0
З/Л/О 85
(2023)
6.6
Тихая ночь, смертельная ночь
(2025)
6.5
Поворот не туда: Наследие
(2021)
Фильмография Майк П. Нельсон
6.6
Тихая ночь, смертельная ночь
Silent Night, Deadly Night
ужасы
2025, США / Канада
Смотреть трейлер
Рецензия
7
З/Л/О 85
V/H/S/85
ужасы, триллер
2023, США
Смотреть трейлер
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ООО «А сериал»
ИНН 7722742614
6.5
Поворот не туда: Наследие
Wrong Turn: The Foundation
ужасы, триллер
2021, Германия
Смотреть трейлер
Рецензия
Реклама 18+
•••
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Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
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