В каком порядке смотреть все части серии «Поворот не туда» по хронологии

Сейчас существует 6 частей франшизы. Последний, шестой фильм, вышел в 2014 году. Он стал завершающим в этой кровавой эпопее, поскольку о новых проектах ничего не известно. Сюжеты первых трех картин идут в хронологическом порядке, но затем авторы проекта возвращают нас к тому, с чего все началось. История мутантов-каннибалов начинается с четвертой части. И вот в каком порядке нужно смотреть фильмы.

2011 – «Поворот не туда 4: Кровавое начало»

Сюжет переносит нас в 1974 год. Из психиатрической больницы сбегают три необычных мальчика. Попутно они освобождают всех запертых в камере сумасшедших. Начинается вакханалия – персонал мучительно убивают, здание остается заброшенным.

Проходит несколько десятилетий. На дворе 2003 год. Компания друзей отправляется на прогулку в зимний лес. Они находят заброшенную больницу и решают согреться там. Но это место лишь кажется пустым – уже многие годы здесь обитают мутанты. Кто останется в живых – незадачливые приятели или изощренные убийцы?

2012 – «Поворот не туда 5: Кровное родство»

В маленьком городке в Западной Вирджинии готовятся праздновать Хэллоуин. Но костюмированная вечеринка не может закончиться ничем иным, как кровавым кошмаром. Ведь главные гости здесь – горные мутанты во главе со Стариком. В ходе сюжета выясняется, что он находится в родстве с каннибалами.

Кровавая вечеринка в самом разгаре. К ней присоединятся не только глупые студенты, решившие оторваться на празднике, но и местный шериф. Но чем закончится эта вакханалия смерти и ужаса?

2014 – «Поворот не туда 6: Последний курорт»

В лучших традициях франшизы эта часть наполнена неожиданными убийствами и реками крови. Но здесь мы уже видим элементы каннибализма, что не так явно демонстрировали в предыдущих фильмах.

Молодой парень узнает, что стал наследником огромного состояния. Недолго думая, он собирает компанию друзей и отправляется на встречу с родственниками. Однако в лесах Западной Вирджинии он находит совсем не то, что искал. Выясняется, что родные парня – самые настоящие каннибалы. И ему придется выбирать, на чьей он стороне – друзей или эксцентричных, но все же таких «своих» членов семьи…

2003 – «Поворот не туда»

Это первая часть франшизы, которая по хронологии занимает 4 место. Компания друзей застряла в лесу, поскольку машина наехала на колючую проволоку. Они отправляются искать помощь, но находят только зловещий дом. А в нем – человеческие останки. Молодые люди прячутся. Они не издают ни звука, пока режут на части тело их подруги.

Когда каннибалы засыпают, они пытаются выбраться из ужасного дома. Однако мутанты просыпаются. И с этого момента начинается игра, в которой на кон поставлена жизнь каждого участника.

2007 – «Поворот не туда 2: Тупик»

Сюжет фильма знакомит нас с новыми персонажами. Это участники реалити-шоу «Апокалипсис», в котором им предстоит выживать в первобытных условиях. Но молодые люди еще не знают, насколько реальным окажется выживание…

Съемочная группа привлекает внимание уже знакомой нам семьи каннибалов. Трехпалый, Старик и другие мутанты вновь начнут кровавую жатву.

2009 – «Поворот не туда 3»

Этот фильм ставит точку в истории каннибалов. В лесах Западной Вирджинии в очередной раз пропадает группа туристов. В это же время автобус, перевозивший заключенных, кто-то таранит. Осужденные сбегают, но оказывается, что из агрессоров они превратились в жертв.

Один из заключенных убивает сына Трехпалого. Но это только разозлило мутанта. Кровавая игра начинается в последний раз…