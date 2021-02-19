«Поворот не туда: Наследие»: Рецензия Киноафиши

Скотт (Мэттью Модайн) разъезжает по людным местам провинциального городка Харперс-Ферри, расспрашивая окружающих о своей дочери. Местные завсегдатаи баров, всматриваясь в знакомое девичье лицо на фотографии, без особого такта намекают безутешному отцу, что своего ребенка он уже не увидит. Что забирает лес, того уже не вернешь. Полтора месяца назад Джен (Шарлотта Вега) появилась в этих краях вместе с компанией своих ближайших друзей. Путешествие должно было произвести терапевтический эффект. Что делать в жизни и к чему стремиться – неразрешимые вопросы, на которые девушка так и не смогла ответить. Ничего не оставалось, кроме как сбежать от забот цивилизации. Молодежь, несмотря на настоятельные рекомендации местных не сворачивать с изначально намеченной в маршруте Аппалачской тропы, направилась не туда. Друзья попались в охотничьи капканы, столкнулись с таинственными людьми в звериных шкурах, тщетно попытались сбежать и обратно в Харперс-Ферри уже не вернулись. Вскоре Скотт узнает, что в лесах находится одичавшее поселение, народ которого признает только свои племенные законы. Еще во времена гражданской войны они отправились в чащу, чтобы основать свою колонию, и теперь любой, кто посягает на их территорию, оказывается без вести пропавшим.

Поворот не туда: Наследие

Возможность затеряться в лесу и не вернуться не нравится ни горожанам, ни туристам, но с таким положением дел приходится мириться. Впрочем, надолго ли? «Наследие» — самостоятельная история, практически не связанная с предыдущими частями франшизы «Поворот не туда». Из общего – фактура американской южной глубинки, на этот раз без генетических отклонений, каннибализма и прочих натуралистичных страшилок, которые серия эксплуатировала год за годом. Некогда все началось с типового, но бойкого молодежного триллера, а продолжилось, в силу слабых сборов на домашнем видео, в формате не менее резвых, но куда более бюджетных сиквелов. К чести многочисленных продолжателей «Поворота», общее качество со временем не упало: это было пусть и однообразное, но качественное веселье в багровых тонах. Все мутации жанра, происходившие в индустрии параллельно, таким образом удалось пережить, вплоть до нынешней перезагрузки. «Наследие» тем не менее отвечает на запрос «умного хоррора», особенно популярного в конце десятых. Это умеренно изобретательный перевертыш, в каком-то смысле экранная реабилитация Юга. Режиссер Нельсон, ранее поставивший изобретательную апокалиптику «Местные» с Кейт Босворт, воспринимает привязку своего фильма к известному бренду со своими правилами и традициями как концептуальный прием.

Поворот не туда: Наследие

Стойкие зрительские ожидания пиршества человеческой плоти – здесь неотъемлемая часть саспенса. Молодежь вновь обороняется от неких аборигенов, но оправданно ли это? Не охотится ли племя на диких животных, вместо людей? Игра с клише – не выдающееся открытие даже по меркам жанра, но в век излишне высоколобых упражнений, когда аудиторию пытаются напугать исключительно гнетущей атмосферой и аффектированными странностями вокруг главных героев, подход вне психоделического кошмара подкупает своей честностью. Нельсон бережно относится к слэшеру, антагонисты в его глазах не одномерны и не карикатурны, а вполне изощрены в пытках и наказаниях. То и дело кажется, что постановщик наверняка подсмотрел что-то у более опытных коллег, но Нельсон осознает все свои уязвимости и старается играть с ними так же, как и с шаблонами. Мир в «Повороте» больше не делится на туристов-северян и злостных реднеков, которым пара шагов до шизофренического безумия. На экране люди в обстоятельствах, вне зависимости от происхождения и убеждения, находящиеся под угрозой. Юг, Север – все остается неважным перед лицом первобытного зла. Мысль также не новая, но значительная, особенно для поклонников жанра, которые, кажется, стали забывать истоки в погоне за напускной эффектностью арт-хорроров.