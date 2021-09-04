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Успехи сопротивления в борьбе с инопланетными захватчиками оказались лишь временным явлением. За следующий год человечество вновь вынуждено отступать, отбиваясь от превосходящих сил противника. Но далеко не все серые пришельцы готовы устраивать геноцид на Земле. Часть из них перешла на сторону людей и помогает им в спасении их планеты. Все может изменить проект под кодовым названием «Дождь», о котором военные узнают в ходе спецоперации. Теперь группе старых знакомых придется…