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Оккупация: миссия «Дождь» Оккупация: миссия «Дождь»
Киноафиша Фильмы Оккупация: миссия «Дождь» Отзывы о фильме «Оккупация: миссия «Дождь»»
Occupation: Rainfall Оккупация: миссия «Дождь» 2021 / Австралия / США
6.9 Оцените
17 голосов Рейтинг IMDb: 4.7
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Отзывы о фильме «Оккупация: миссия «Дождь»»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Успехи сопротивления в борьбе с инопланетными захватчиками оказались лишь временным явлением. За следующий год человечество вновь вынуждено отступать, отбиваясь от превосходящих сил противника. Но далеко не все серые пришельцы готовы устраивать геноцид на Земле. Часть из них перешла на сторону людей и помогает им в спасении их планеты. Все может изменить проект под кодовым названием «Дождь», о котором военные узнают в ходе спецоперации. Теперь группе старых знакомых придется…

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Владимир Московский 4 сентября 2021, 01:59
Оценка
Это,вообще,сериал какой то астралийский.
4 сентября 2021, 01:59 Ответить
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