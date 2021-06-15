«Оккупация: миссия «Дождь»»: Рецензия Киноафиши

Успехи сопротивления в борьбе с инопланетными захватчиками оказались лишь временным явлением. За следующий год человечество вновь вынуждено отступать, отбиваясь от превосходящих сил противника. Но далеко не все серые пришельцы готовы устраивать геноцид на Земле. Часть из них перешла на сторону людей и помогает им в спасении их планеты. Все может изменить проект под кодовым названием «Дождь», о котором военные узнают в ходе спецоперации. Теперь группе старых знакомых придется выяснить его местонахождение и добраться туда раньше инопланетян. Эти поиски оказываются не единственной проблемой. Противник раскрывает, где находится база людей, и готовится нанести по ней решающий удар, стерев остатки сопротивления с лица земли.

«Оккупация: Миссия «Дождь» — сиквел австралийской картины 2018 года о вторжении инопланетян. Продолжение старается не оглядываться назад, сохранив при этом главных персонажей и почти всех актеров. Единственным напоминанием о былом станут любовная линия и парочка встреч со старыми приятелями по несчастью. В остальном перед нами самостоятельная история, не требующая от зрителя понимания контекста. Сиквел увеличил масштаб и больше не совершает странных прыжков далеко во времени. Персонажи решают исключительно текущие проблемы, которые валятся на них со всех сторон. Выживание осталось в прошлом, теперь перед нами лихое приключение на разрушенных австралийских территориях, погруженных в хаос.

Оккупация: миссия «Дождь»

Сделав ставку на масштабные сражения, «Оккупация» явно потеряла в качестве. В глаза сильно бросаются хромакей и копеечные спецэффекты. Над ними можно потешаться, но можно попытаться разглядеть трогательную наивность, рождающую флэшбеки в виде старых, дешевых фантастических боевиков. Их подкрепляет футуристичный дизайн, напоминающий все и сразу – от «Хищника» до «Звездного крейсера Галактика». Визуально картина состоит из сплошных заимствований, без капли собственных идей. Но за этим скрывается частичка обаяния. Такой бездумный аттракцион кинематографичного прошлого, с суровыми лицами героев и нелепыми диалогами о ненависти, чести, достоинстве и надежде.

Новый образ получили инопланетяне, перестав быть только злодеями. Они приняли на себя роль своеобразного маркера, помогающего обнаружить людям утерянную человечность. Далеко не все готовы верить недавнему врагу, а кто-то продолжает видеть в пришельцах исключительно угрозу и возможность победы любой ценой. Это оборачивается простенькими размышлениями о ценности жизни и преодолении выжигающей ненависти к созданиям, разрушившим твой дом. Глубины или невероятных сюжетных поворотов ждать не стоит. Фигуры истинных злодеев угадываются сразу, как и развитие отношений между участниками главной миссии, с обязательным протягиваем руки в знак окончательного примирения. Здесь имеются даже референсы в сторону Франкенштейна и людей с вилами и факелами, желающими поквитаться с серым инопланетянином.

Оккупация: миссия «Дождь»

В финале «Оккупация: Миссия «Дождь» подкидывает неожиданность. Оказывается, это первая часть большого приключения, которое, по заветам фантастики, должно отправить героев на корабль пришельцев. История обрывается на полуслове, как эпизод сериала, предлагая эпичный клиффхэнгер. Эта незавершенность оставляет неприятное послевкусие. Перед нами всего лишь дешевый фантастический боевик, способный разбудить ностальгические чувства. Даже в уменьшившемся потоке крупных блокбастеров он вряд ли запомнится надолго и точно сотрется из памяти до выхода полноценного окончания. Фильм понравится поклонникам старых фантастических боевиков о злобных инопланетных захватчиках.