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Постер фильма Тайна моего врага
4.1
Тайна моего врага - Трейлер
Киноафиша Фильмы Тайна моего врага
4.1

Тайна моего врага

, 2020
A Dark Foe
США / криминал, драма, ужасы / 18+
Трейлеры
Постер фильма Тайна моего врага
4.1
Тайна моего врага - Трейлер
Тайна моего врага  Трейлер

О фильме

Тони Круз мог стать образцовым агентом ФБР, если бы не детские травмы. Когда герой был еще ребенком, его мать убили, а сестру похитили. С тех пор Круз боится темноты и иногда выпадает из реальности. Преследуя маньяка, убивающего сексработниц, слетевший с катушек оперативник устраивает стрельбу в ночном клубе. Он теряет работу, но не прекращает расследование. Тони становится телохранителем роковой красавицы с темным прошлым, чтобы в мире продажной любви и запрещенных веществ отыскать безжалостного серийника, разрушившего жизнь его семьи.

В ролях

Грэм Грин
Грэм Грин
The Cradle
Сельма Блэр
Сельма Блэр
Dr. Doris Baxter
Оскар Карденас
Tony Cruz
Кензи Далтон
Lana
Билл Беллами
Rocco
Tokala Black Elk
Young Cradle
Джон Линдстрём
Vincent
Гленн Моршауэр
Гленн Моршауэр
Special Agent Stewart
Джули Гонсало
Theresa
Harlow Frances Rocca
Ana
Режиссер Мария Габриэла Карденас
Сценарист Оскар Карденас, Мария Габриэла Карденас
Композитор Тим Джонс
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 54 минуты
Год выпуска 2020
Премьера онлайн 30 июля 2021
Премьера в мире 30 июля 2021
MPAA R
Производство Path of Thorns Entertainment
Другие названия
A Dark Foe, The Great Illusion, Тайна моего врага, Тёмный враг

Рейтинг фильма

4.1
Оцените 10 голосов
4 IMDb
Обновлено 18 февраля 2026

Трейлеры фильма

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Тайна моего врага - Трейлер
Тайна моего врага Трейлер
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