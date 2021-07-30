Тайна моего врага, 2020

Тони Круз мог стать образцовым агентом ФБР, если бы не детские травмы. Когда герой был еще ребенком, его мать убили, а сестру похитили. С тех пор Круз боится темноты и иногда выпадает из реальности. Преследуя маньяка, убивающего сексработниц, слетевший с катушек оперативник устраивает стрельбу в ночном клубе. Он теряет работу, но не прекращает расследование. Тони становится телохранителем роковой красавицы с темным прошлым, чтобы в мире продажной любви и запрещенных веществ отыскать безжалостного серийника, разрушившего жизнь его семьи.