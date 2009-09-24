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Постер фильма Земля 2033
Постер фильма Земля 2033
Постер фильма Земля 2033
Рейтинги
4.1 Рейтинг IMDb: 4.1
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3 постера
Киноафиша Фильмы Земля 2033

Земля 2033

2033 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

2033 год, Мехико-Сити, ныне — Вальпараисо. После кровавой революции военный режим восстановил порядок в обществе: все партии, общественные и религиозные организации и движения запрещены, пресекаются любые протестные выступления. Для целей общественного процветания все и вся контролируют корпорации. Массами управляет синтетическая еда — «ПЕКТИ».

Пабло — молодой член правящей элиты, преданный ей и искренне верящий в дело хунты. Его ждет прекрасная военная карьера. Встреча с одним из подпольщиков, священником Мигелем, в одночасье меняет жизнь Пабло. Он узнает, что его настоящий отец был лидером революционного движения. Пабло присоединяется к оппозиции, готовящей восстание по свержению военного режима.

Земля 2033 - трейлер
Земля 2033  трейлер
Страна Мексика
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2009
Премьера в мире 24 сентября 2009
Дата выхода
5 февраля 2010 Мексика
2 мая 2012 Франция
24 сентября 2009 Швеция
Бюджет $5 000 000
Производство Casa de Cine, La, Filmica Villaparaiso, PlanetAudio
Другие названия
2033, 2033 - Das Ende ist nah!, 2033: Future Apocalypse, Battle City 2033
Режиссер
Франсиско Ларесгойт
В ролях
Мигель Кутюрье
Алонсо Эчанове
Хенаро Эрнандез
Луис Эрнесто Франко
Сандра Эчеверриа
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

4.1
Оцените 13 голосов
4.1 IMDb
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Земля 2033 - трейлер
Земля 2033 Трейлер
Земля 2033 - клип: jeronimo dos cero tres tres
Земля 2033 Клип: jeronimo dos cero tres tres
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