2033 год, Мехико-Сити, ныне — Вальпараисо. После кровавой революции военный режим восстановил порядок в обществе: все партии, общественные и религиозные организации и движения запрещены, пресекаются любые протестные выступления. Для целей общественного процветания все и вся контролируют корпорации. Массами управляет синтетическая еда — «ПЕКТИ».

Пабло — молодой член правящей элиты, преданный ей и искренне верящий в дело хунты. Его ждет прекрасная военная карьера. Встреча с одним из подпольщиков, священником Мигелем, в одночасье меняет жизнь Пабло. Он узнает, что его настоящий отец был лидером революционного движения. Пабло присоединяется к оппозиции, готовящей восстание по свержению военного режима.