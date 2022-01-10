Вудсборо. Наши дни. Молодой девушке Таре Карпентер (Дженна Ортега), оставшейся дома в полном одиночестве, поступает анонимный звонок. Наивная старшеклассница принимает незнакомца за приятеля Уэса (Дилан Миннетт), якобы решившего над ней подшутить. Ненавязчивая беседа плавно перетекает в спор о любимых фильмах ужасов, а голос, казавшийся дружелюбным, начинает по-настоящему пугать. Как водится, телефонная хоррор-викторина — лишь прелюдия к очной схватке маньяка и жертвы. Будем…
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