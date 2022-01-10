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Scream Крик 2022 / США
7.0 Оцените
80 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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Отзывы о фильме «Крик»

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Наша рецензия

Вудсборо. Наши дни. Молодой девушке Таре Карпентер (Дженна Ортега), оставшейся дома в полном одиночестве, поступает анонимный звонок. Наивная старшеклассница принимает незнакомца за приятеля Уэса (Дилан Миннетт), якобы решившего над ней подшутить. Ненавязчивая беседа плавно перетекает в спор о любимых фильмах ужасов, а голос, казавшийся дружелюбным, начинает по-настоящему пугать. Как водится, телефонная хоррор-викторина — лишь прелюдия к очной схватке маньяка и жертвы. Будем…

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Дарья Меньщикова 10 января 2022, 16:21
Оценка
Главное что б небыл как последняя часть хелоуина 🙏
10 января 2022, 16:21 Ответить
Ferensy 11 января 2022, 09:58
Скоро заценим повзрослевшую... сильно повзрослевшую Синди и почти не изменившуюся Кортни Кокс.
11 января 2022, 09:58 Ответить
kurtgiv 13 января 2022, 07:18
в ответ на сообщение Дарья Меньщикова от 10 января 2022, 16:21
Последняя часть хэллоуина топ
13 января 2022, 07:18 Ответить
Кристина Махницкая 14 января 2022, 17:31
Оценка
Отличный фильм, ждала его всю жизнь, идите не пожалеете!!!!!
14 января 2022, 17:31 Ответить
Кристина Махницкая 14 января 2022, 19:52
Оценка
Огненный фильм, кстати убийца Кортни)
14 января 2022, 19:52 Ответить
User 16 января 2022, 00:16
Такого бреда давно не было ! Прошу вас , не тратьте свое время на этот фильм !
16 января 2022, 00:16 Ответить
alina_nogmanova 16 января 2022, 09:36
Оценка
Максииально тупой ужастик , все очевидно, не страшный и не интересный. Ставлю твердую 1!!!
16 января 2022, 09:36 Ответить
Константин Казаков 16 января 2022, 10:09
Оценка
Сходил на фильм. В общем и целом неплохо, так на 6/10. Тем кто не смотрел предыдущие части будет слегка не понятно кто откуда берётся и что и почему происходит. Страшно особо не было, в основном смех. Фанатам франшизы советую сходить, сам я им не являюсь, просто смотрел КРИК4 и он мне понравился, а новый КРИК такое себе. Ты уже знаешь чего ожидать.
16 января 2022, 10:09 Ответить
Константин Казаков 16 января 2022, 10:11
в ответ на сообщение User от 16 января 2022, 00:16
Оценка
во многих моментах соглашусь. Персонажи выглядели туповато и сам фильм слегка бредовый.
16 января 2022, 10:11 Ответить
sokol.91 17 января 2022, 05:31
Оценка
Не стоит ходить, чушь полная, сказка для маленьких
17 января 2022, 05:31 Ответить
raspberry_life 17 января 2022, 23:48
Оценка
Для любителей фильмов \"крик\" ,однозначно стоит посмотреть ,ностальгия по старым героям ...режиссер молодец ,наполнил фильм своими режиссерскими подколами:)
17 января 2022, 23:48 Ответить
geworce 18 января 2022, 10:18
Оценка
Классный фильм
18 января 2022, 10:18 Ответить
User 18 января 2022, 22:53
Оценка
Ну, так себе, уже надоел, но все равно по старой памяти хожу)
18 января 2022, 22:53 Ответить
medved69kg 20 января 2022, 16:59
в ответ на сообщение alina_nogmanova от 16 января 2022, 09:36
Оценка
Других слов и подобрать нельзя, реально имено тупой фильм, не рекомендую к просмотру, выбросите свои деньги зря\nНекокого сюжета абсолютно, это чтото вроде терминатора в последующих частях, типо продолжение….
20 января 2022, 16:59 Ответить
alin.rudnewa2017 21 января 2022, 17:23
Оценка
Немного развязки не хватило а так супер
21 января 2022, 17:23 Ответить
Максов Макс 23 января 2022, 16:06
Оценка
Бред полный 🤦🏻‍♂️
23 января 2022, 16:06 Ответить
Алексей Чикаглов 24 января 2022, 14:30
Оценка
Фильм бомба, буду ждать продолжения! После него захотелось старые части пересмотреть 😏
24 января 2022, 14:30 Ответить
Сергей Залыбин 28 января 2022, 19:02
Оценка
Фильм какя то муть. Зря потратите своё время.
28 января 2022, 19:02 Ответить
Татьяна Дмитриева 30 января 2022, 12:16
Оценка
Фильм классный, мне очень понравился, ходила в кино на него уже 2 раза
30 января 2022, 12:16 Ответить
gridneva2804 30 января 2022, 17:08
Оценка
Нет, нет , нет глупо
30 января 2022, 17:08 Ответить
User 8 февраля 2022, 17:50
Оценка
❤️
8 февраля 2022, 17:50 Ответить
Андрей Филиппов 21 декабря 2022, 03:42
Оценка
Хорошой фильм
21 декабря 2022, 03:42 Ответить
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