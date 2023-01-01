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Крик
Крик, 2022: актеры и роли
Scream
Крик
2022 / США
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6.7
Оцените
81
голос
Рейтинг IMDb: 6.3
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Крик, 2022: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Мэттью Беттинелли
Matthew Bettinelli
Тайлер Джиллетт
Tyler Gillett
В ролях
Дэвид Аркетт
David Arquette
Нив Кэмпбелл
Neve Campbell
Кортни Кокс
Courteney Cox
Марли Шелтон
Marley Shelton
Дженна Ортега
Jenna Ortega
Дилан Миннетт
Dylan Minnette
Джек Куэйд
Jack Quaid
Джасмин Савой Браун
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