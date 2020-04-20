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Постер фильма Ко всем чертям!
5.9
Киноафиша Фильмы Ко всем чертям!
5.9

Ко всем чертям!

, 2020
Boys from County Hell
Ирландия, Великобритания / комедия, ужасы / 18+
Постер фильма Ко всем чертям!
5.9

О фильме

Где-то в ирландской глубинке в чистом поле уже много веков стоит груда камней, которая по легенде считается могилой самого древнего вампира. Местный парень Юджин хоть и любит с приятелями разыгрывать доверчивых туристов, отводя их к этой достопримечательности и пугая, сам в подобные сказки не верит. Но вскоре на этом самом месте трагически гибнет его лучший друг, а через несколько дней во время ремонтных работ на той же местности сторож-забулдыга вдруг начинает кидаться на парня с целью его покусать. Теперь Юджину и строительной бригаде его отца предстоит отбиваться от нашествия вампиров.

В ролях

Луиза Харланд
Луиза Харланд
Claire McCann
Найджел О’Нилл
Найджел О’Нилл
Francie Moffat
Джек Роуэн
Eugene Moffat
Джон Линч
Джон Линч
George Bogue
Фра Фи
William Bogue
Майкл Хью
SP McCauley
Морган С. Джонс
Charlie Harte
Andrea Irvine
Pauline Bogue
Роберт Нэйрн
Роберт Нэйрн
Abhartach
Marty Maguire
Gabriel
Режиссер Крис Боф
Сценарист Крис Боф, Brendan Mullin
Композитор Steve Lynch
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Ирландия / Великобритания
Продолжительность 1 час 28 минут
Год выпуска 2020
Премьера онлайн 22 апреля 2021
Премьера в мире 20 апреля 2020
Дата выхода
6 августа 2021 Великобритания 15
6 августа 2021 Нидерланды 16
Бюджет $3 000 000
Сборы в мире $102 015
Производство Six Mile Hill Productions, Blinder Films, Fifth Season
Другие названия
Boys from County Hell, Cehennemin Çocukları, Vampiros do Inferno, Τοπίο με δόντια, Парни из деревенского ада, Хлопці із сільського пекла, 收妖工頭

Рейтинг фильма

5.9
Оцените 10 голосов
5.9 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 15 апреля 2022

Отзывы о фильме

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