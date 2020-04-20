Ко всем чертям!, 2020

Где-то в ирландской глубинке в чистом поле уже много веков стоит груда камней, которая по легенде считается могилой самого древнего вампира. Местный парень Юджин хоть и любит с приятелями разыгрывать доверчивых туристов, отводя их к этой достопримечательности и пугая, сам в подобные сказки не верит. Но вскоре на этом самом месте трагически гибнет его лучший друг, а через несколько дней во время ремонтных работ на той же местности сторож-забулдыга вдруг начинает кидаться на парня с целью его покусать. Теперь Юджину и строительной бригаде его отца предстоит отбиваться от нашествия вампиров.