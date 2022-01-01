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Ко всем чертям! Ко всем чертям!
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Boys from County Hell

Ко всем чертям!, 2020

2020 / Ирландия / Великобритания
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10 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
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О фильме

Где-то в ирландской глубинке в чистом поле уже много веков стоит груда камней, которая по легенде считается могилой самого древнего вампира. Местный парень Юджин хоть и любит с приятелями разыгрывать доверчивых туристов, отводя их к этой достопримечательности и пугая, сам в подобные сказки не верит. Но вскоре на этом самом месте трагически гибнет его лучший друг, а через несколько дней во время ремонтных работ на той же местности сторож-забулдыга вдруг начинает кидаться на парня с целью его покусать. Теперь Юджину и строительной бригаде его отца предстоит отбиваться от нашествия вампиров.

5.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
Продолжительность 1 час 28 минут
Год выпуска 2020
Возраст 18+
Режиссер
Крис Боф
В ролях
Луиза Харланд
Луиза Харланд
Найджел О’Нилл
Джек Роуэн
Джон Линч
Джон Линч
Фра Фи
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Ко всем чертям! 3 постера
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Ко всем чертям!
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Кадры из фильма Все кадры
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