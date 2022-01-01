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Скоро в прокате "Нахимовцы"
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Захари Найтон
Захари Найтон
Zachary Knighton
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Захари Найтон
Zachary Knighton
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Дата рождения
25 октября 1978
Возраст
43 года
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актер, Продюсер, Режиссер
Место рождения
Александрия, Вирджиния, США
Рост
178 см
Биография Захари Найтона
Родился 25 октября 1978 года. Александрия, Вирджиния, США.
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Фильмография Захари Найтона
За призрачной дверью
ужасы, вестерн
2020, США
6.0
Найди меня, если сможешь
драма
2016, Великобритания
6.0
Эшби
драма, комедия, мелодрама
2015, США
8.0
Верь мне
комедия, драма
2014, США
4.0
Плюшевые мишки
драма, комедия
2013, США
4.0
Серфер
комедия
2008, США
6.0
Второкурсник
комедия
2008, США
8.0
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