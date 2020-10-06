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Двум братьям, Дункану и Джейку, ночью не спится. Младший, Джейк, боится каждой тени, скрипа и шороха, который слышится ему, стоит закрыть глаза. Вкрадчивую беседу о том, что ничего страшного не случится и все будет хорошо, прерывает ворвавшийся в комнату отец. Дети должны быстро уйти из дома через заднюю дверь. Бандиты расправляются с родителями, и жизни братьев навсегда оказываются связаны с этой трагедией. Прошло больше десяти лет. Дункан (Захари Нейтон) — главарь удачливой банды…