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Сквозь горизонт
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Event Horizon
Сквозь горизонт
1997 / США / Великобритания
7.1
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11
голосов
Рейтинг IMDb: 6.6
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