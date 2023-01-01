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Скоро в прокате "Проклятие. Дом с прислугой 2"
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Сквозь горизонт
Сквозь горизонт, 1997: актеры и роли
Event Horizon
Сквозь горизонт
1997 / США / Великобритания
7.1
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11
голосов
Рейтинг IMDb: 6.6
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Сквозь горизонт, 1997: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Пол У. С. Андерсон
Paul W.S. Anderson
В ролях
Сэм Нил
Sam Neill
Джоэли Ричардсон
Joely Richardson
Джек Ноузуорти
Jack Noseworthy
Джейсон Айзекс
Jason Isaacs
Шон Пертуи
Sean Pertwee
Кэтлин Куинлан
Kathleen Quinlan
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Дыхание
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
Переводчик
Рецензия
Отзывы
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Вызов
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Отзывы
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