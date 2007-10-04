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Тринадцатый этаж Тринадцатый этаж
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Тринадцатый этаж, 2007

2007 / Германия / Ирландия / Великобритания / Австралия
5.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
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О фильме

Профессиональный вор по имени Ритчи проваливает своё последнее задание во Франции, где ему не удаётся похитить бриллианты (точнее, удаётся, но потом он их глупо теряет). Его босс даёт ему шанс исправиться, для чего молодому человеку предстоит отправиться в холодную Россию, в Москву, где он должен будет пробраться в здание небоскрёба и похитить в пентхаусе драгоценный крест. В помощь к Ритчи даются два русских брата-братка (толстяк и худой). Они пробираются в здание, заходят в лифт и методом манипуляций с его электронной начинкой поднимаются на самый верх, где после короткой перестрелки добывают искомую вещь и забираются в лифт, чтобы покинуть здание. Но охрана получает информацию о нападении и переправляет лифт прямиком на 13-й этаж, закрытый для общего пользования. В связи с этим трое бандитов оказываются на пустующем этаже вместе с несколькими невольными заложниками и обитающим там маньяком, который возомнил себя потомком Ивана Грозного...

5.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2007
Премьера в мире 4 октября 2007
В ролях
Стивен Дорфф
Стивен Дорфф
Шон Пертуи
Шон Пертуи
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Тринадцатый этаж 2 постера
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Тринадцатый этаж
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