Можно ли укладывать новые полы на старый ламинат или линолеум: одна ошибка поднимет всё покрытие дыбом

Можно ли клеить свежие обои поверх старых: одна ошибка — и новые полотна сползут со стены уже через 24 часа

Не выбрасываю ёршик каждые 2 месяца: замачиваю на 30 минут в этом чудо-растворе — и он снова белоснежный, без налёта и вони

«Герой – шизофреник?»: 8+ миллионов зрителей кинулись смотреть этот русский фильм о войне – половина пожалели (даже «Т-34» круче)

Прокачка закончилась, но рекорды ставить только начинает: это аниме уже метит на трон «Истребителя демонов»

Шурик улетел в космос, а Козодоев застрял на чужой планете: угадайте 5 фильмов СССР в декорациях «Интерстеллара»

Мэри Поппинс узнают многие, а что насчет еще 6 героинь в шляпках? Вспомните, из какого фильма СССР каждая (тест)

«Так оно и бывает, к сожалению»: шеф-повар назвала самый правдивый фильм о работе на кухне – комедия с Огузком курит в сторонке

Спустя 12 лет после «Хоббита» Питер Джексон снимает свой следующий шедевр — и он никак не связан со Средиземьем

Единственная дорама с 9.0 на IMDb — и в ней нет ни капли банальщины: «без лишних слов — это шедевр»