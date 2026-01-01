Билли и его подруга Джо очень любят «шоппинг», правда, немного необычный. Они угоняют дорогие автомобили и на полном ходу врезаются в витрины магазинов. Билли нравится эта опасная и безумная жизнь с повышенным уровнем адреналина в крови.
И никто не заставит его отступить — ни банда его главного конкурента Томми, ни местный криминальный авторитет Веннинг. Билли готов бросить вызов всем. Ставки растут, и залитые неоном городские улицы становятся полем жестокой и беспощадной битвы…
|24 июня 1994
|Россия
|16+
|6 декабря 1994
|Великобритания
|9 июня 1995
|Испания
|18
|24 июня 1994
|Казахстан
|9 февраля 1996
|США
|R
|24 июня 1994
|Украина