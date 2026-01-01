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Постер фильма Шоппинг
5.8
Киноафиша Фильмы Шоппинг
5.8

Шоппинг

, 1994
Shopping
Великобритания, Япония / триллер, драма, криминал / 18+
Постер фильма Шоппинг
5.8

О фильме

Билли и его подруга Джо очень любят «шоппинг», правда, немного необычный. Они угоняют дорогие автомобили и на полном ходу врезаются в витрины магазинов. Билли нравится эта опасная и безумная жизнь с повышенным уровнем адреналина в крови.

И никто не заставит его отступить — ни банда его главного конкурента Томми, ни местный криминальный авторитет Веннинг. Билли готов бросить вызов всем. Ставки растут, и залитые неоном городские улицы становятся полем жестокой и беспощадной битвы…

В ролях

Сэди Фрост
Сэди Фрост
Jo
Джуд Лоу
Джуд Лоу
Billy
Шон Пертуи
Шон Пертуи
Tommy
Фрайзер Джеймс
Be Bop
Шон Бин
Шон Бин
Venning
Марианна Фэйтфулл
Марианна Фэйтфулл
Bev
Джонатан Прайс
Джонатан Прайс
Conway
Дэниэл Ньюман
Monkey
Ли Уитлок
Pony
Ральф Айнесон
Ральф Айнесон
Dix
Режиссер Пол У. С. Андерсон
Сценарист Пол У. С. Андерсон
Композитор Баррингтон Фелунг
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Великобритания / Япония
Продолжительность 1 час 46 минут
Год выпуска 1994
Премьера в мире 25 января 1994
Дата выхода
24 июня 1994 Россия 16+
6 декабря 1994 Великобритания
9 июня 1995 Испания 18
24 июня 1994 Казахстан
9 февраля 1996 США R
24 июня 1994 Украина
MPAA R
Сборы в мире $3 061
Производство Channel Four Films, Impact Pictures, Kuzui Enterprises.
Другие названия
Shopping, Fosztogatók négy keréken, Shopping (De tiendas), Shopping: O Alvo do Crime, Šopingas, Zakupy 'crash and carry', На пазар, Шоппинг, ショッピング, $hopping

Рейтинг фильма

5.8
Оцените 11 голосов
5.5 IMDb

Отзывы о фильме

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