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Муж счастливой женщины Муж счастливой женщины
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Муж счастливой женщины, 2013

2013 / Россия
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О фильме

Александр – уверенный в себе мужчина средних лет, который работает в охранном агентстве, женат на прекрасной женщине и вполне доволен своей жизнью. Его привычный мир неожиданно рушится, когда супруга без объяснения причин предлагает Александру пожить отдельно. Теперь мужчина должен найти причину семейных проблем и решить их, пока не стало слишком поздно.

Однажды Александр возвращается домой после работы и находит в квартире записку от его жены Ирины. Женщина сообщает, что забрала их сына Славу и временно переехала жить к своей маме, потому что хочет пожить отдельно от Саши. Герой не понимает, что он сделал не так, но вспоминает, что незадолго до своего отъезда Ирина приходила домой с букетом роз.

Начальник Саши просит его преподать урок вежливости настойчивому хулигану, который пристаёт к его знакомой Людмиле. Когда герой находится на задании и провожает Людмилу домой через парк, он неожиданно видит свою жену Ирину в компании другого мужчины. Его страшные опасения о неверности супруги подтверждаются…

 

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Продолжительность 1 час 27 минут
Год выпуска 2013
Возраст 12+
Режиссер
Владимир Кильбург
В ролях
Любовь Германова
Любовь Германова
Александр Пашутин
Александр Пашутин
Михаил Мамаев
Михаил Мамаев
Валентина Шарыкина
Сергей Колесников
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Муж счастливой женщины 1 постер
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