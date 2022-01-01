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Наталья Гудкова
Наталья Гудкова
О персоне
Фильмография
Наталья Гудкова
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Дата рождения
23 октября 1977
Возраст
44 года
Знак зодиака
Весы
Место рождения
Горький (Нижний Новгород), СССР (Россия)
Рост
171 см
Биография Натальи Гудковой
Родилась 23 октября 1977 года. Горький, СССР (Нижний Новгород, Россия).
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Фильмография Натальи Гудковой
Как встретить праздник не по-детски
комедия
2017, Россия
0.0
Старики-полковники
детектив
2007, Украина
5.0
Кризис Веры
мелодрама
2007, Россия
5.0
Человек, который молчал
триллер
2004, Россия
5.0
Кожа саламандры
мистика, триллер
2004, Россия
6.0
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