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Наталья Гудкова
Natalja Aleksandrovna Goedkova
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Наталья Гудкова
Наталья Гудкова
Natalja Aleksandrovna Goedkova
Дата рождения
23 октября 1977
Возраст
48 лет
Знак зодиака
Весы
Место рождения
Горький (Нижний Новгород), СССР (Россия)
Актерское амплуа
Романтическая актриса
,
Драматический актёр
,
Герой триллеров
Биография Натальи Гудковой
Родилась 23 октября 1977 года. Горький, СССР (Нижний Новгород, Россия).
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