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Наталья Гудкова
Наталья Гудкова Natalja Aleksandrovna Goedkova
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Наталья Гудкова

Natalja Aleksandrovna Goedkova

Дата рождения
23 октября 1977
Возраст
48 лет
Знак зодиака
Весы
Место рождения
Горький (Нижний Новгород), СССР (Россия)
Актерское амплуа
Романтическая актриса, Драматический актёр, Герой триллеров

Биография Натальи Гудковой

Родилась 23 октября 1977 года. Горький, СССР (Нижний Новгород, Россия).

Популярные фильмы

Водитель для Веры 7.2
Водитель для Веры (2004)
Водоворот чужих желаний 6.6
Водоворот чужих желаний (2012)
Мой генерал 6.6
Мой генерал (2006)

Фильмография Натальи Гудковой

Акушерка. Новые серии 5
Акушерка. Новые серии
мелодрама 2023, Россия
Невидимая нить
Невидимая нить
мелодрама 2023, Россия
Акушерка. Счастье на заказ 5
Акушерка. Счастье на заказ
мелодрама 2021, Россия
Макаровы
Макаровы
детектив 2017, Россия
Акушерка
Акушерка
драма, мелодрама 2017, Россия
Как встретить праздник не по-детски
Как встретить праздник не по-детски Как встретить праздник не по-детски
комедия 2017, Россия
Водоворот чужих желаний 6.6
Водоворот чужих желаний
детектив 2012, Россия
Не уходи
Не уходи
драма, мелодрама 2012, Россия
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Новости личной жизни Наталье Гудковой
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