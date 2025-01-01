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Постер фильма Прогулка по Парижу
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Прогулка по Парижу

Promenade à Paris 18+
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О фильме

Главная героиня фильма, мать-одиночка Полина, с давних пор грезила о поездке в Париж. И вот, наконец, мечта увидеть город влюбленных сбылась - женщина отправилась в поездку с маленьким сыном Темой. О спокойном отдыхе тут же пришлось забыть - едва переступив порог своего номера в отеле, Полина попадает в переделку. В одной из комнат прячется от полиции раненый незнакомец, но, вопреки здравому смыслу, женщина не докладывает о нежданном госте администрации отеля и разрешает ему остаться. Новый знакомый по имени Лоран оказывается гангстером. Несмотря на опасность, которую может таить в себе эта встреча для каждого из них, герои без оглядки влюбляются друг в друга…

  • Роль Темы в фильме сыграл Алексей Абашкин - сын Екатерины Гусевой и Владимира Абашкина.  
  • Французский актер Эрик Шимье, исполнивший в картине роль Лорана, известен благодаря работам в сериалах “Сан-Тропе” (1996-2008), “Каникулы любви” (1996-2007), “Парижские истории” (2008).
  • Екатерина Гусева и Лариса Удовиченко ранее снимались вместе в комедии “Интимная жизнь Севастьяна Бахова” (2002). 
  • “Прогулка по Парижу” - четвертая совместная картина Ларисы Удовиченко и Игоря Ясуловича. До этого актеры работали вместе на съемочных площадках фильмов “Молодость. Выпуск 5” (1981), “Мэри Поппинс, до свидания” (1983), “Самая обаятельная и привлекательная” (1985).

Полина летит в Париж, где она встречает мужчину. Первая встреча происходит при странных обстоятельствах. Герой ранен. И девушка оказывает ему помощь. Потом она проводит с ним некоторое время. И возникают чувства…

Страна Россия
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2010
Производство Zurbagan Production
Другие названия
Promenade à Paris, Прогулка по Парижу
Режиссер
Дмитрий Томашпольский
В ролях
Екатерина Гусева
Екатерина Гусева
Вячеслав Разбегаев
Вячеслав Разбегаев
Лариса Удовиченко
Лариса Удовиченко
Игорь Ясулович
Игорь Ясулович
Все актеры и съемочная группа
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