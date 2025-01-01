Главная героиня фильма, мать-одиночка Полина, с давних пор грезила о поездке в Париж. И вот, наконец, мечта увидеть город влюбленных сбылась - женщина отправилась в поездку с маленьким сыном Темой. О спокойном отдыхе тут же пришлось забыть - едва переступив порог своего номера в отеле, Полина попадает в переделку. В одной из комнат прячется от полиции раненый незнакомец, но, вопреки здравому смыслу, женщина не докладывает о нежданном госте администрации отеля и разрешает ему остаться. Новый знакомый по имени Лоран оказывается гангстером. Несмотря на опасность, которую может таить в себе эта встреча для каждого из них, герои без оглядки влюбляются друг в друга…