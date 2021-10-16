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Кирилл Сафонов
Кирилл Сафонов
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Кирилл Сафонов
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Дата рождения
21 июня 1973
Возраст
49 лет
Знак зодиака
Близнецы
Биография Кирилл Сафонов
Родился 21 июня 1973 г. село Ермаковское, Красноярский край, СССР
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Фильмография Кирилл Сафонов
Люби их всех
драма, триллер
2019, Россия
7.0
Двое на качелях
мелодрама, спектакль
2016, Россия
0.0
Затерянные в лесах
мелодрама, криминал
2012, Россия
6.0
Кризис Веры
мелодрама
2007, Россия
5.0
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Статьи о персоне
Сафонов дождался встречи со Снаткиной: «Нельзя войти в одну реку дважды»
Знаменитости встретились спустя 15 лет.
Написать
16 октября 2021 13:00
Кирилл Сафонов показал 27-летнюю красавицу-дочь от первой жены: «Как на папу похожа!»
Наследница артиста празднует 27-летие.
Написать
28 июля 2021 12:03
Муж Саши Савельевой не стал волноваться за ее безопасность в кадре: «У меня еще одна есть»
Знаменитость поучаствовала в смелых съемках.
Написать
17 июня 2021 13:02
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