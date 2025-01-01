Елена Сафонова, полюбившаяся зрителям от мала до велика по легендарному фильму «Зимняя вишня», в российской мелодраме «Как же быть сердцу». Картина рассказывает нам историю героини по имени Аня, на долю которой выпало немало трудностей и испытаний. Испытания для Ани начались еще с младенчества – ее мама погибла при родах, и девочка росла сиротой. Девочку всегда мучило чувство вины за гибель матери, поэтому она мечтала вырасти и стать врачом, чтобы спасать жизни людей. Однако после окончания училища Аня провалила экзамены в медицинский ВУЗ и осталась не у дел. Кроме того, в столице у молодой провинциалки украли сумку со всеми сбережениями и обратным билетом. К счастью, на ее пути встретился Андрей – случайный попутчик, который проникся к Ане симпатией и помог выкрутиться из сложной ситуации. Несмотря на то, что девушка была помолвлена с другим, они провели ночь вместе. Это имело вполне определенные последствия, и во время собственной свадьбы Аня призналась жениху, что ждет ребенка от другого.