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Как же быть сердцу

Kak zhe byt serdtsu 18+
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О фильме

Елена Сафонова, полюбившаяся зрителям от мала до велика по легендарному фильму «Зимняя вишня», в российской мелодраме «Как же быть сердцу». Картина рассказывает нам историю героини по имени Аня, на долю которой выпало немало трудностей и испытаний. Испытания для Ани начались еще с младенчества – ее мама погибла при родах, и девочка росла сиротой. Девочку всегда мучило чувство вины за гибель матери, поэтому она мечтала вырасти и стать врачом, чтобы спасать жизни людей. Однако после окончания училища Аня провалила экзамены в медицинский ВУЗ и осталась не у дел. Кроме того, в столице у молодой провинциалки украли сумку со всеми сбережениями и обратным билетом. К счастью, на ее пути встретился Андрей – случайный попутчик, который проникся к Ане симпатией и помог выкрутиться из сложной ситуации. Несмотря на то, что девушка была помолвлена с другим, они провели ночь вместе. Это имело вполне определенные последствия, и во время собственной свадьбы Аня призналась жениху, что ждет ребенка от другого.

Страна Россия
Продолжительность 1 час 39 минут
Год выпуска 2008
Производство Кинокомпания Русское
Другие названия
Kak zhe byt serdtsu, What Should the Heart Do, Как же быть сердцу
Режиссер
Андрей Селиванов
В ролях
Елена Сафонова
Елена Сафонова
Валерий Баринов
Валерий Баринов
Вячеслав Гришечкин
Вячеслав Гришечкин
Дмитрий Миллер
Дмитрий Миллер
Рамиля Искандер
Все актеры и съемочная группа
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