По-старомодному трогательная мелодрама известного российского сценариста и режиссера Аллы Суриковой с участием отечественных звезд дебютировала в Москве 11 апреля 2017 года в Центральном доме кино. Это комедийная киноистория, повествующая об одаренном джазовом саксофонисте, которому не посчастливилось попасть в плен личностного кризиса и творческого застоя. Главный герой пьет, буйствует, трепет нервы супруге-арфистке, а затем и вовсе попадает в тюрьму.
Она — арфистка в симфоническом оркестре. Он — талантливый музыкант с несложившейся судьбой со всеми вытекающими — бурные конфликты и алкоголь. После череды событий он оказывается в тюрьме, что и станет поворотным событием в их жизни.