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Постер фильма Любовь и сакс
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Любовь и сакс

, 2017
Россия / мелодрама / 18+
Постер фильма Любовь и сакс

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Факты

О фильме

По-старомодному трогательная мелодрама известного российского сценариста и режиссера Аллы Суриковой с участием отечественных звезд дебютировала в Москве 11 апреля 2017 года в Центральном доме кино. Это комедийная киноистория, повествующая об одаренном джазовом саксофонисте, которому не посчастливилось попасть в плен личностного кризиса и творческого застоя. Главный герой пьет, буйствует, трепет нервы супруге-арфистке, а затем и вовсе попадает в тюрьму. 

  • Для Евгении Абдуловой, дочери легендарного актера театра и кино Александра Абдулова, кинокартина «Любовь и сакс» стала кинематографическим дебютом. Более того, совсем юной Жене досталась роль первого плана, которую она мастерски исполнила в тандеме с Максимом Авериным.
  • На премьерном показе ленты в ЦДК около тридцати участников киносъемок вышли на сцену, чтобы поддержать непревзойденную Аллу Сурикову.
  • По словам кинорежиссера, это уже пятнадцатый раз, когда она поднялась на любимую и родную сцену Дома кино. 
  • Многие посчитали фильм 2017 года одной из лучших работ Суриковой. Особого внимания заслуживает насыщенное музыкальное оформление, над которым работали Лариса Долина, Александр Скляр, Игорь Бутман. 
  • Александр Скляр и Лариса Долина тоже вошли в актерский состав кинопроекта. Звездный дуэт исполнил значимые для сюжетной линии роли. 
  • Цифровой релиз вышел 6 апреля 2020 года. 

Она — арфистка в симфоническом оркестре. Он — талантливый музыкант с несложившейся судьбой со всеми вытекающими — бурные конфликты и алкоголь. После череды событий он оказывается в тюрьме, что и станет поворотным событием в их жизни.

В ролях

Максим Аверин
Максим Аверин
Екатерина Климова
Екатерина Климова
Сергей Газаров
Сергей Газаров
Михаил Ефремов
Михаил Ефремов
Лариса Долина
Лариса Долина
Александр Песков
Александр Песков
Ольга Прокофьева
Ольга Прокофьева
Валерий Баринов
Валерий Баринов
Всеволод Шиловский
Всеволод Шиловский
Режиссер Алла Сурикова
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Россия
Продолжительность 1 час 26 минут
Год выпуска 2017

Рейтинг фильма

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Место в рейтинге
Лучшие российские фильмы 
Обновлено 5 июня 2024

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