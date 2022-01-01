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Прилетит вдруг волшебник Прилетит вдруг волшебник
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Прилетит вдруг волшебник, 2008

2008 / Россия
5.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
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О фильме

Вера - красивая молодая женщина никак не может устроиться на работу, поскольку красота ей только мешает, ведь на каждом новом месте работы она получает от начальника непристойные предложения. Подруга Веры, Катя, работающая в театре, с помощью грима делает из Веры «страшненькую». И тут девушке улыбается удача, она устраивается в богатый дом, няней к маленькому мальчику. Сергей отец мальчика, удачливый бизнесмен, должен совершить важную сделку, одним из главных условий которой является женитьба Сергея. У Сергея есть девушка Галя, которая уже почти прошла проверку - Сергей представился ей безработным, желая удостовериться что, Галя действительно любит его, а не его деньги. Но как теперь сказать Гале правду, тем более что Сергей понимает, что влюблен в Веру.

5.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 2008
Возраст 16+
Режиссер
Ксана Харламова
В ролях
Инна Гомес
Инна Гомес
Станислав Дужников
Станислав Дужников
Сергей Горобченко
Сергей Горобченко
Мария Машкова
Мария Машкова
Вениамин Смехов
Вениамин Смехов
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Прилетит вдруг волшебник 1 постер
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Прилетит вдруг волшебник
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