Прилетит вдруг волшебник, 2008

Вера - красивая молодая женщина никак не может устроиться на работу, поскольку красота ей только мешает, ведь на каждом новом месте работы она получает от начальника непристойные предложения. Подруга Веры, Катя, работающая в театре, с помощью грима делает из Веры «страшненькую». И тут девушке улыбается удача, она устраивается в богатый дом, няней к маленькому мальчику. Сергей отец мальчика, удачливый бизнесмен, должен совершить важную сделку, одним из главных условий которой является женитьба Сергея. У Сергея есть девушка Галя, которая уже почти прошла проверку - Сергей представился ей безработным, желая удостовериться что, Галя действительно любит его, а не его деньги. Но как теперь сказать Гале правду, тем более что Сергей понимает, что влюблен в Веру.