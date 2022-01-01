Вдвоем на льдине, 2015

Юный пианист Роман Осин попадает в онкологическую клинику с диагнозом Саркома Юинга, где встречает девочку Юлю, талантливую художницу. Между ними возникает симпатия, все свободное время они стараются проводить вместе. Забыв о своих диагнозах, они живут как обычные молодые люди. Но однажды болезнь напомнила о себе. Рома, понимает, что состояние Юли ухудшается и медицина здесь бессильна. Веря в силу музыки, Рома решает исполнить Второй концерт Рахманинова в клинике, надеясь на то, что это может помочь Юле. Это история о первой любви, о самопожертвовании ради любимого человека, о неумирающей надежде…