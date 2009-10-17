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Владимир Кашпур
Владимир Кашпур
О персоне
Фильмография
Владимир Кашпур
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Дата рождения
26 октября 1926
Возраст
82 года
Знак зодиака
Скорпион
Дата смерти
17 октября 2009
Карьера
Актер
Биография Владимира Кашпура
Родился 26 октября 1926 года. Северка, Алтайский край, СССР (Россия).
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Фильмография Владимира Кашпура
Не валяй дурака...
комедия, драма, приключения
1997, Россия
6.0
Уснувший пассажир
детектив
1994, Россия
5.0
Маленький гигант большого секса
комедия
1993, Россия
5.0
Про бизнесмена Фому
комедия, драма
1993, Россия
6.0
Летучий голландец
приключения, комедия
1991, СССР
5.0
За последней чертой
боевик, криминал, драма
1991, СССР
7.0
Такси блюз
драма
1990, Франция / СССР
0.0
Такси-блюз
комедия, драма
1990, СССР
7.0
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