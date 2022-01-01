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Ваня Ваня
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Ваня, 1959

1959 / СССР
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10 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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О фильме

Когда у Вани, школьника старших классов, умирает мама, он очень сильно переживает навалившееся горе. Его дядя забирает парня к себе. Вот только дядина жена все не может смириться, что с ними живет приемыш. Ваня сталкивается с непониманием, поэтому, когда он находит друга, то пытается не упустить приятельские отношения. Однако «друг» склоняет его к воровству, а перед этим убедил бросить школу. Когда Ваня отказывается ввязываться в темные делишки, то парень мстит Ване. Он ворует у дядиной жены солидную сумму. Ваня попадает в колонию. По возвращении он пытается доказать свою невиновность и вину настоящего преступника.

6.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
Продолжительность 1 час 31 минута
Год выпуска 1959
Возраст 12+
Режиссер
Аркадий Шульман
В ролях
Григорий Белов
Иван Дмитриев
Лев Дуров
Лев Дуров
Ольга Викланд
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Ваня 1 постер
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Ваня
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