Ваня, 1959

Когда у Вани, школьника старших классов, умирает мама, он очень сильно переживает навалившееся горе. Его дядя забирает парня к себе. Вот только дядина жена все не может смириться, что с ними живет приемыш. Ваня сталкивается с непониманием, поэтому, когда он находит друга, то пытается не упустить приятельские отношения. Однако «друг» склоняет его к воровству, а перед этим убедил бросить школу. Когда Ваня отказывается ввязываться в темные делишки, то парень мстит Ване. Он ворует у дядиной жены солидную сумму. Ваня попадает в колонию. По возвращении он пытается доказать свою невиновность и вину настоящего преступника.