Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Человек-паук: Новый день»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Вопросы и ответы
Лев Дуров
Lev Durov
Киноафиша
Персоны
Лев Дуров
Лев Дуров
Lev Durov
Дата рождения
23 декабря 1931
Возраст
83 года
Знак зодиака
Козерог
Дата смерти
20 августа 2015
Карьера
Актер, Режиссер
Место рождения
Москва, Союз Советских Социалистических Республик
Место смерти
Москва, Российская Федерация
Место захоронения
Новодевичье кладбище, Россия
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
,
Путешественник
Биография Лев Дуров
Родился 23 декабря 1931 года. Москва, СССР.
Развернуть
Популярные фильмы
8.6
Семнадцать мгновений весны
(1973)
8.4
Зима в Простоквашино
(1984)
8.4
Каникулы в Простоквашино
(1980)
Фильмография Лев Дуров
Подлец
комедия, драма
2015, Россия
Рецензия
4.5
Не бойся, я с тобой! 1919
Ne boysya, ya s toboy! 1919
боевик, приключения
2013, Азербайджан / Россия
Смотреть трейлер
Притчи-3: Три слова о прощении
драма
2012, Беларусь
5.9
Военная разведка: Западный фронт
военный
2010, Россия
6.6
В ожидании чуда
Awaiting The Miracle
мелодрама, комедия, сказка
2007, Россия
5.6
Синие ночи
Sinie nochi
мелодрама
2007, Россия
4.9
Старики-полковники
Stariki-polkovniki
детектив
2007, Украина
Неуловимая четверка
Неуловимая четверка
комедия, криминал
2007, Россия
Показать еще
Новости о Лев Дуров
Ушел из жизни Лев Дуров
Воду после риса лью не в раковину, а на лицо: пара минут – и кожа сияет как у молоденькой кореянки даже без дорогого SPA
После 60 лет эти 5 опор важнее детей и внуков: что помогает сохранять ясную голову и богатырское здоровье долгожителям
Что жарить раньше — картошку или лук? Я все эти годы ошибался – зато теперь хрустит, как у бабушки
Свежий детектив с Устюговым затянул так, что «забываешь про “Ментовские войны”»: похож на комикс и на «Ганнибала» одновременно
Русская «Игра престолов» за 1+ миллиард рублей – худший фильм в карьере Устюгова: историки хватались за сердце, ведь «это стыд и срам»
«Курица – не птица, сложный тест – пригодится»: ответите на 7 вопросов о «Женитьбе Бальзаминова» ровно за 60 секунд?
«Думаю, в краже ребёнка замешаны дед и бабка»: зрители обсуждают 6 серию «Похищения» и строят всё более странные теории
Этот тест ломает даже тех, кто цитирует советские фильмы с первой реплики: узнаете картину по одной детали?
Если скучаете по «Очень странным делам»: 7 сериалов, где город внезапно превращается в ловушку — тут не только «Извне» и «Тьма»
У «Дома дракона 3» по 32 млн просмотров на серию и 8.4 на IMDb: наскребли 7 худших изменений сюжета
10 лучших фильмов 2026 года с высокими оценками — от 7,1 до 8,5 баллов на IMDb: обязательны к просмотру, если любите кино
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить