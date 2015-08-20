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Лев Дуров
Лев Дуров Lev Durov
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Лев Дуров

Lev Durov

Дата рождения
23 декабря 1931
Возраст
83 года
Знак зодиака
Козерог
Дата смерти
20 августа 2015
Карьера
Актер, Режиссер
Место рождения
Москва, Союз Советских Социалистических Республик
Место смерти
Москва, Российская Федерация
Место захоронения
Новодевичье кладбище, Россия
Актерское амплуа
Драматический актёр, Комедийный актёр, Путешественник

Биография Лев Дуров

Родился 23 декабря 1931 года. Москва, СССР.

Популярные фильмы

Семнадцать мгновений весны 8.6
Семнадцать мгновений весны (1973)
Зима в Простоквашино 8.4
Зима в Простоквашино (1984)
Каникулы в Простоквашино 8.4
Каникулы в Простоквашино (1980)

Фильмография Лев Дуров

Подлец
Подлец
комедия, драма 2015, Россия
Рецензия
Не бойся, я с тобой! 1919 4.5
Не бойся, я с тобой! 1919 Ne boysya, ya s toboy! 1919
боевик, приключения 2013, Азербайджан / Россия
Смотреть трейлер
Притчи-3: Три слова о прощении
Притчи-3: Три слова о прощении
драма 2012, Беларусь
Военная разведка: Западный фронт 5.9
Военная разведка: Западный фронт
военный 2010, Россия
В ожидании чуда 6.6
В ожидании чуда Awaiting The Miracle
мелодрама, комедия, сказка 2007, Россия
Синие ночи 5.6
Синие ночи Sinie nochi
мелодрама 2007, Россия
Старики-полковники 4.9
Старики-полковники Stariki-polkovniki
детектив 2007, Украина
Неуловимая четверка
Неуловимая четверка Неуловимая четверка
комедия, криминал 2007, Россия
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