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Лев Дуров
Лев Дуров
Lev Durov
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Дата рождения
23 декабря 1931
Возраст
83 года
Знак зодиака
Козерог
Дата смерти
20 августа 2015
Карьера
Актер, Режиссер
Биография Лев Дуров
Родился 23 декабря 1931 года. Москва, СССР.
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Фильмография Лев Дуров
Подлец
комедия, драма
2015, Россия
0.0
Не бойся, я с тобой! 1919
боевик, приключения
2013, Азербайджан / Россия
5.0
Притчи-3: Три слова о прощении
драма
2012, Беларусь
0.0
Синие ночи
мелодрама
2007, Россия
5.0
Неуловимая четверка
комедия, криминал
2007, Россия
0.0
Старики-полковники
детектив
2007, Украина
5.0
Гора самоцветов
анимация, сказка, семейный
2006, Россия
6.0
Весьегонская волчица
фэнтези, драма
2004, Россия
7.0
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Ушел из жизни Лев Дуров
В ночь со среды на четверг на 84 году жизни скончался актер театра и кино Лев Дуров. Причиной смерти стала продолжительная болезнь, в начале августа актера доставили в одну из московских клиник из-за
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20 августа 2015 00:00
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