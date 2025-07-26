Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Постер фильма Новые приключения неуловимых
Постер фильма Новые приключения неуловимых
Постер фильма Новые приключения неуловимых
Рейтинги
7.4 Рейтинг IMDb: 7.2
Оцените
3 постера
Билеты от 200 ₽
Киноафиша Фильмы Новые приключения неуловимых

Новые приключения неуловимых

Novye priklyucheniya neulovimykh 18+
Билеты от 200 ₽

Причины посмотреть

Факты

О фильме

Четверка юных героев-разведчиков узнает, что белогвардейцы построили секретные оборонительные сооружения в оккупированном Крыму. Битва за полуостров может стать переломным моментом в Гражданской войне, поэтому Неуловимые отправляются в расположение барона Врангеля. Чтобы выкрасть секретный план укрепрайона им придется проникнуть в штаб белых, которым руководит безжалостный начальник контрразведки, полковник Кудасов.

  • Фильм является продолжением картины “Неуловимые мстители” и был снят по многочисленным просьбам зрителей. 
  • Занимает по посещаемости 9-е место среди отечественных фильмов за всю историю советского кинопроката.
  • В начале фильма, в сцене преследования показан французский аэроплан “Фарма” с несуществующим в реальности опознавательным знаком ВВС. 
  • В сцене погони в конце фильма используется английский “Роллс-Ройс”.
  • События фильма происходят в Ялте, съемки картины проходили там же. Штаб контрразведки располагался в здании ялтинской гостиница “Крым”. Варьете “Палас”, где выступает Буба Касторский - это ялтинская гостиница “Мариино”. 
  • Композитор фильма Ян Френкель исполнил эпизодическую роль скрипача.
  • Съемки фильма проходили в разгар курортного сезона и многие отдыхающие с интересом наблюдали, как снимают кино, целыми днями стоя за оцеплением на съемочной площадке.

Крым накануне полного освобождения от белогвардейцев. Возвращаясь из дозора, четверка отважных «неуловимых» подбивает аэроплан. В полевой сумке взятого в плен летчика они обнаруживают секретное донесение, где говорится о существовании оборонительных укреплений вокруг приморского города, который красным еще предстоит взять. Юные герои получают задание добыть карту укреплений и едут в город…

Страна СССР
Продолжительность 1 час 22 минуты
Год выпуска 1968
Премьера в мире 4 ноября 1968
Дата выхода
4 ноября 1968 СССР
Производство Мосфильм
Другие названия
Novye priklyucheniya neulovimykh, A bosszúállók újabb kalandjai, As Novas Aventuras dos Vingadores Invisíveis, Die neuen Abenteuer der geheimnisvollen Rächer, Naujieji nesugaunamųjų nuotykiai, New Adventures of the Elusives, Nowe przygody nieuchwytnych, Tabamatud tasujad 2, Tavoittamattomien kostajien uudet seikkailut, Новите приключения на неуловимите отмъстители, Новые приключения неуловимых, クリミヤの若きパルチザン, 小悪魔たちの大冒険
Режиссер
Эдмонд Кеосаян
В ролях
Виктор Косых
Михаил Метелкин
Василий Васильев
Валентина Курдюкова
Армен Джигарханян
Армен Джигарханян
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Новые приключения неуловимых
Неуловимые мстители 7.6
Неуловимые мстители (1966)
Корона Российской империи, или снова неуловимые 6.7
Корона Российской империи, или снова неуловимые (1970)
Особенности национальной рыбалки 7.4
Особенности национальной рыбалки (1998)
Не валяй дурака... 6.6
Не валяй дурака... (1997)
Особенности национальной охоты 7.7
Особенности национальной охоты (1995)
Зеленый фургон 7.6
Зеленый фургон (1983)
Не могу сказать "прощай" 7.2
Не могу сказать "прощай" (1982)
Не бойся, я с тобой! 7.6
Не бойся, я с тобой! (1981)
Ответный ход 6.6
Ответный ход (1981)
Место встречи изменить нельзя 8.5
Место встречи изменить нельзя (1979)
Версия полковника Зорина 6.8
Версия полковника Зорина (1978)
Капитан Немо 6.9
Капитан Немо (1975)

Рейтинг фильма

7.4
Оцените 12 голосов
7.2 IMDb
Написать отзыв
Как купить билет Как оплатить билет банковской картой Как пройти на сеанс по электронному билету Что делать если... Остались вопросы?
Кинотеатр оставляет за собой право менять расписание и цены билетов по своему усмотрению
Смотреть в кино Расписание и билеты
Синема Парк Мосфильм
16:10 от 200 ₽
Полное расписание и билеты

Новые приключения неуловимых

Похожие фильмы онлайн

Неуловимые мстители
 
Корона Российской империи, или снова неуловимые
 
Особенности национальной рыбалки
 
Онлайн кинотеатр
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Кадры из фильма

«Новые приключения неуловимых» в кинотеатрах

сб 26
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Новые приключения неуловимых»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Синема Парк Мосфильм г. Москва, Мосфильмовская, 1, стр. 44
2D
16:10 от 200 ₽
Полное расписание и билеты
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Плагиатор
Плагиатор
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Герои анекдотов
Герои анекдотов
2025, Россия, комедия
Не одна дома 2
Не одна дома 2
2025, Россия, семейный, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Супермен
Супермен
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Дандадан: Злой глаз
Дандадан: Злой глаз
2025, Япония, анимация
Смурфики в кино
Смурфики в кино
2025, США, мюзикл
Мир Юрского периода: Возрождение
Мир Юрского периода: Возрождение
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Взвести курки
Взвести курки
2025, США, боевик, комедия
Переходит на Потемкина и возвращается в «Первый отдел»: в 2025 году с Колесниковым выйдет сразу пять проектов
8 серий можно посмотреть за одну ночь: описание эпизодов корейского «Черного зеркала»
От классики 80‑х до нулевых: зрители КП выбрали 10 лучших комедий — у всех рейтинг выше 7
Тили-тили-тест: выросшие на советском кино точно вспомнят имена 5 героев, глядя на их жен
Стивен Кинг первым пошел смотреть этот не слишком многообещающий ужастик — фильм получил разгромную прессу, но собрал неплохую кассу
16-летняя Мейбл и новая книга: в Disney готовы к продолжению «Гравити Фолз» — актеры озвучки уже на низком старте
«Счастливая женщина принимает все этапы»: почему Узерли «перекроила» лицо после «Великолепного века» — объясняет психолог
«Моя судьба и мой любимый фильм»: этот мульт из СССР обожает сам Миядзаки — без него Ghibli могло и не быть
«Огромный шаг назад»: 5 серия «Повелителя тайн» усугубила главную проблему тайтла — а ведь казалось, что хуже уже некуда
Маменькин сынок, султан на полставки, любовник на износ: «Великолепный век» не показал и половину правды о реальном шехзаде Мураде
Колесо Сансары дало по роже: новый «Мортал Комбат 2» уже точно исправит одну из главных ошибок старых экранизаций
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше