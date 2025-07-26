Четверка юных героев-разведчиков узнает, что белогвардейцы построили секретные оборонительные сооружения в оккупированном Крыму. Битва за полуостров может стать переломным моментом в Гражданской войне, поэтому Неуловимые отправляются в расположение барона Врангеля. Чтобы выкрасть секретный план укрепрайона им придется проникнуть в штаб белых, которым руководит безжалостный начальник контрразведки, полковник Кудасов.
Крым накануне полного освобождения от белогвардейцев. Возвращаясь из дозора, четверка отважных «неуловимых» подбивает аэроплан. В полевой сумке взятого в плен летчика они обнаруживают секретное донесение, где говорится о существовании оборонительных укреплений вокруг приморского города, который красным еще предстоит взять. Юные герои получают задание добыть карту укреплений и едут в город…
|4 ноября 1968
|СССР