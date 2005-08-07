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Михаил Евдокимов
Mikhail Yevdokimov
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Михаил Евдокимов
Михаил Евдокимов
Mikhail Yevdokimov
Дата рождения
6 декабря 1957
Возраст
47 лет
Знак зодиака
Стрелец
Дата смерти
7 августа 2005
Место рождения
Новокузнецк, Россия
Актерское амплуа
Комедийный актёр
,
Драматический актёр
,
Путешественник
Популярные фильмы
7.9
Следствие ведут Колобки
(1986)
7.8
Следствие ведут колобки
(1983)
6.5
Не валяй дурака...
(1997)
Фильмография Михаил Евдокимов
5.3
Старые клячи
Starye klyachi
комедия
1999, Россия
6.4
Не послать ли нам... гонца?
Ne poslat li nam... gontsa?
комедия, драма, приключения
1998, Россия
6.5
Не валяй дурака...
Ne valyay duraka
комедия, драма, приключения
1997, Россия
6.2
Про бизнесмена Фому
Pro biznesmena Fomu
комедия, драма
1993, Россия
6.1
Не хочу жениться!
Ne khochu zhenitsya!
комедия, мелодрама
1993, Россия
7.9
Следствие ведут Колобки
Sledstvie vedut Kolobki
анимация, комедия, семейный
1986, СССР
7.8
Следствие ведут колобки
детский, детектив, комедия, мини-сериал
1983, СССР
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Новости личной жизни Михаил Евдокимов
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