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Стратегия риска

Strategiya riska 18+
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О фильме

Действие фильма происходит в СССР в начале шестидесятых, во время активного освоения нефтяных месторождений. Главный герой Фарид Аскеров, руководитель геолого-разведочной экспедиции, находит нефть в Тюменской области. Своими новаторскими методами освоения и добычи нефти и газы заслуживает уважение товарищей и начальства, и вскоре проходит полный побед и трудностей путь до должности главного геолога треста, пользуясь помощью своего верного друга, главного бухгалтера экспедиции Григория Вермишева. 

  • Сюжет картины основан на биографии великого советского геолога Фармана Салманова, считающегося самым результативным геологом в мировой истории. Его называли Колумбом советской нефти, а после смерти строили мемориалы и называли его именем аэропорты. Во время выхода фильма на советские экраны Салманов был еще жив, но о его отношении к картине ничего неизвестно.
  • Фильм принадлежит жанру производственной драмы, отдельного направления в кинематографе СССР, призванного вдохновлять советский народ на трудовые подвиги.
  • Автором музыки к фильму стал Эдуард Артемьев, который в то время уже был прославленным кинокомпозитором, писавшим саундтреки ко многим шедеврам советского кино, картинам Кончаловского, Тарковского и Михалкова.

Рассказ о нефтянике, прошедшем путь от руководителя геолого-разведочной экспедиции до главного геолога треста.

Страна СССР
Продолжительность 3 часа 31 минута
Год выпуска 1978
Премьера в мире 28 ноября 1978
Дата выхода
28 ноября 1978 Россия 16+
28 ноября 1978 СССР
Производство Ekran
Другие названия
Strategiya riska, Strategy of Risk, Стратегия риска
Режиссер
Александр Прошкин
Александр Прошкин
В ролях
Александр Пороховщиков
Александр Пороховщиков
Геннадий Крынкин
Лев Дуров
Лев Дуров
Всеволод Сафонов
Всеволод Сафонов
Наталия Егорова
Наталия Егорова
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

6.5
Оцените 14 голосов
6.3 IMDb
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