Действие фильма происходит в СССР в начале шестидесятых, во время активного освоения нефтяных месторождений. Главный герой Фарид Аскеров, руководитель геолого-разведочной экспедиции, находит нефть в Тюменской области. Своими новаторскими методами освоения и добычи нефти и газы заслуживает уважение товарищей и начальства, и вскоре проходит полный побед и трудностей путь до должности главного геолога треста, пользуясь помощью своего верного друга, главного бухгалтера экспедиции Григория Вермишева.
Рассказ о нефтянике, прошедшем путь от руководителя геолого-разведочной экспедиции до главного геолога треста.
|28 ноября 1978
|Россия
|16+
|28 ноября 1978
|СССР