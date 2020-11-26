«ВЕЧЕР ШУТОВ, или Серьезно с приветом»: Рецензия Киноафиши

В конце каждого года компания друзей устраивает посиделки, которые прозвали «вечером шутов». Их идея проста и не очень гуманна. Эти успешные люди выбирают себе дурачка и планируют глумиться над ним до самого утра, упиваясь собственным превосходством. Но грандиозной встрече так и не суждено состояться, ведь день перевернет жизни всех. Главный заводила вынужден остаться дома вместе со своим выбранным шутом, его жену с подругой ждет судьбоносный шопинг, а надоедливая секретарша встретит настоящую любовь. Всех объединят внезапные новогодние чудеса и возможность открыть в себе самые лучшие стороны души.

Перед нами современная сказка для взрослых, в которой очень неприятные и наглые герои за полтора часа осознают свой черствый характер, а женщины поверят в существование хороших мужчин. Этот мир как будто находится в параллельной реальности, где привычное поставлено с ног на голову. Людей здесь зовут Апполинариями и Генрихами, персонажи смеются над фразой «Зина подлей бензину» и женской парковкой, зачем-то не к месту произносят слово «сексизм» и лечат боль в пояснице куклой вуду. Очень сложно разглядеть в этом фарсе хоть крупицу естественности. Все пространство похоже на мир оживших восковых фигур. Так уже никто не говорит, так уже никто не выглядит, так уже никто не думает — список можно продолжать долго.

Вечер шутов, или Серьезно с приветом

«Вечер шутов, или Серьезно с приветом» пытается погрузить нас в предновогоднюю суету, создать атмосферу праздника, наполняя экран мишурой, блестками, наряженными елками и счастливыми детьми. Кажется, еще чуть-чуть и в нос ударит запах мандаринов, но этого так и не происходит. Фильм не может определиться, на какую аудиторию он рассчитан. Несмотря на взрослый юмор, проблемы и разговоры, все ведут себя как наивные дети и постоянно ребячатся. Найти объяснение этим кривляниям невозможно.

Сама история делится на фрагменты, объединенные простой идеей — нужно быть добрее к миру и людям, а еще обязательно рожать детей. Без них жить очень скучно. Правда, заводить их придется с весельчаком, у которого всегда припасен меткий ответ. Например, на фразу девушки «Я не люблю бороду» герой уверенно парирует: «А она бы тебе и не пошла». Так разбивают холодную женскую оборону и покоряют сердца. Настоящая шутка будет всего одна — это сам фильм, ведь, даже увидев титры, сложно поверить, что подобное до сих пор возможно и не затерялось где-то на кабельных телеканалах.

Вечер шутов, или Серьезно с приветом

Конец вы узнаете, как только увидите героя Сосо Павлиашвили, которому запрещают выступать на сцене. И вот все соберутся вместе, обнимутся, извинятся и поднимут бокалы под песню известного артиста. Правда, и здесь фильм попытается быть «актуальным», а один из куплетов Сосо превратится в рэп. Для самых непонятливых детский голос из будущего расскажет нам, что же такое хорошо. Теперь весь мир обречен найти свое счастье, расцеловать ближнего и в новогоднем экстазе отсчитывать дни до конца очень разного и тяжелого 2020 года.

«Вечер шутов, или Серьезно с приветом» отторгает реальность в любой форме, отказывается всячески с ней коммуницировать и вообще ее замечать. Возможно, именно такая бутафорная радость может кому-то пригодиться в накопившейся горе проблем. Будем честны: от «сегодня», кажется, устали все и согласиться на столь неприкрытый и наглый обман видится не самой бесполезной идеей. Фильм понравится тем, кто срочно нуждается в предновогодней инъекции, чтобы протянуть до праздника и сохранить веру в прекрасное. Здесь полно обыденных чудес, которые позволяют людям видеть только лучшее в этом мире. Осталось только сделать усилие и попытаться в это поверить.

Константин Киценюк