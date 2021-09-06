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Алиса Гребенщикова — Фильмы

Алиса Гребенщикова — Спектакли

Алиса Гребенщикова — Личная жизнь

Российская актриса театра и кино Алиса Борисовна Гребенщикова родилась 12 июня 1978 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург), РСФСР. Алиса — старшая дочь известного музыканта Бориса Гребенщикова. Мать — Наталья Козловская, экономист. Родители Алисы развелись, когда девочке было четыре года. Вскоре мать повторно вышла замуж, отчимом будущей актрисы стал психотерапевт Дмитрий Овечкин.

С детства девочка участвовала в утренниках и играла в театре, однако об актерской карьере не думала. В школьные годы Алиса стала интересоваться журналистикой, посещала малый журфак СПбГУ. Алиса была корреспондентом газеты “Пять углов”. Сразу после школы поступила в СПбГАТИ на актерский курс Александра Куницына.

Участвовала в телешоу “Ледниковый период”, “Танцы со звездами”, “Форт Боярд”. Вела авторскую программу “Город для детей” на телеканале “Мать и дитя” и музыкальную программу “Своя студия” на “Радио один”. Была одной из ведущих телепередачи “Хочу знать с Михаилом Ширвиндтом”.

Алиса Гребенщикова — Фильмы

Алиса дебютировала в кино в 1997 году, сыграв Динку Огурцову в ленте Дмитрия Месхиева “Американка”. Девушка училась на втором курсе и отнесла свои фотографии в актерский отдел “Ленфильма”, после чего получила свою первую роль.

За ней последовали эпизодические роли в фильмах Романа Качанова “ДМБ” и “ДМБ-2”. В ленте Павла Чухрая “Водитель для Веры” (2004) с Игорем Петренко и Аленой Бабенко в главных ролях Гребенщикова получила роль второго плана.

В 2005 году специально под Гребенщикову режиссер Элина Суни написала сценарий картины “Человек в футляре”. Человек в пальто и Человек во фраке”. Актриса и режиссер продолжили сотрудничество: в 2008 году вышла лента “Вероника не придет”, где Гребенщикова вновь получила главную роль.

Алиса часто снимается в сериалах. В одном интервью актриса объяснила это тем, что никто не предлагал ей серьезных ролей в кино, а сидеть без дела ей не хотелось. Самые известные телевизионные роли актрисы: диджей “Скрипка” (“Тайный знак”, 2002-2004), Ксения (“Бедные люди”, 2016), Даша (“Команда”, 2004), художница Марина Соколова (“Мама-детектив”,2013), Рэйчел (“Шерлок Холмс”, 2013). Впрочем, через некоторое время Алиса поняла, что топчется на месте и снялась в малоизвестных авторских кинокартинах.

Алиса Гребенщикова попробовала себя и в качестве актрисы озвучания: ее голосом говорит Мастер Тигрица в популярном мультфильме “Кунг-фу Панда” (2008).

Одна из самых запоминающихся ролей Гребенщиковой — циничный корреспондент Ася в остросюжетной картине Алексея Петрухина “Училка” (2005). К этой героине актриса вернулась в сиквеле “Последнее испытание” (2018).

Алиса Гребенщикова — Спектакли

После выпуска из СПбГАТИ Алиса стала работать в МХАТе имени Горького.

Дебютным спектаклем Алисы Гребенщиковой стал “Весь ваш Антоша Чехонте”. В постановке “Мои нерожденные сыновья” актриса получила большую роль: ее героиней стала девочка, сбежавшая на фронт. Через два года актриса ушла из репертуарного театра, но продолжала играть в антрепризах: “Ромео и Джульетта”, “Сильвия”, “С ума сойти”, “Ивонна, принцесса Бургундская”, “Сказки Старого Арбата”.

В 2014 году Гребенщикова выступила с режиссерским дебютом: вышел ее поэтический спектакль “Капель”.

Алиса Гребенщикова — Личная жизнь

В 2008 году актриса родила сына от оператора и продюсера Сергея Дандуряна. Гребенщикова и Дандурян не оформляли отношения официально. Через несколько лет они расстались.