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Алиса Гребенщикова

Алиса Гребенщикова
Алиса Гребенщикова
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Дата рождения
12 июня 1978
Возраст
44 года
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актриса
Место рождения
Ленинград (Санкт-Петербург), СССР (Россия)
Рост
165 см
Биография Алисы Гребенщиковой

Содержание:

Алиса Гребенщикова — Фильмы
Алиса Гребенщикова — Спектакли
Алиса Гребенщикова — Личная жизнь

Российская актриса театра и кино Алиса Борисовна Гребенщикова родилась 12 июня 1978 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург), РСФСР. Алиса — старшая дочь известного музыканта Бориса Гребенщикова. Мать — Наталья Козловская, экономист. Родители Алисы развелись, когда девочке было четыре года. Вскоре мать повторно вышла замуж, отчимом будущей актрисы стал психотерапевт Дмитрий Овечкин.

С детства девочка участвовала в утренниках и играла в театре, однако об актерской карьере не думала.  В школьные годы Алиса стала интересоваться журналистикой, посещала малый журфак СПбГУ. Алиса была корреспондентом газеты “Пять углов”. Сразу после школы поступила в СПбГАТИ на актерский курс Александра Куницына.

Участвовала в телешоу “Ледниковый период”, “Танцы со звездами”, “Форт Боярд”. Вела авторскую программу “Город для детей” на телеканале “Мать и дитя” и музыкальную программу “Своя студия” на “Радио один”. Была одной из ведущих телепередачи “Хочу знать с Михаилом Ширвиндтом”.

Алиса Гребенщикова Фильмы

Алиса дебютировала в кино в 1997 году, сыграв Динку Огурцову в ленте Дмитрия Месхиева “Американка”. Девушка училась на втором курсе и отнесла свои фотографии в актерский отдел “Ленфильма”, после чего получила свою первую роль.

За ней последовали эпизодические роли в фильмах Романа Качанова “ДМБ” и “ДМБ-2”. В ленте Павла Чухрая “Водитель для Веры” (2004) с Игорем Петренко и Аленой Бабенко в главных ролях Гребенщикова получила роль второго плана.

В 2005 году специально под Гребенщикову режиссер Элина Суни написала сценарий картины “Человек в футляре”. Человек в пальто и Человек во фраке”. Актриса и режиссер продолжили сотрудничество: в 2008 году вышла лента “Вероника не придет”, где Гребенщикова вновь получила главную роль.

Алиса часто снимается в сериалах. В одном интервью актриса объяснила это тем, что никто не предлагал ей серьезных ролей в кино, а сидеть без дела ей не хотелось. Самые известные телевизионные роли актрисы: диджей “Скрипка” (“Тайный знак”, 2002-2004), Ксения (“Бедные люди”, 2016), Даша (“Команда”, 2004), художница Марина Соколова (“Мама-детектив”,2013), Рэйчел (“Шерлок Холмс”, 2013). Впрочем, через некоторое время Алиса поняла, что топчется на месте и снялась в малоизвестных авторских кинокартинах.

Алиса Гребенщикова попробовала себя и в качестве актрисы озвучания: ее голосом говорит Мастер Тигрица в популярном мультфильме “Кунг-фу Панда” (2008).

Одна из самых запоминающихся ролей Гребенщиковой — циничный корреспондент Ася в остросюжетной картине Алексея Петрухина “Училка” (2005). К этой героине актриса вернулась в сиквеле “Последнее испытание” (2018).

Алиса Гребенщикова  Спектакли

После выпуска из СПбГАТИ Алиса стала работать в МХАТе имени Горького.

Дебютным спектаклем Алисы Гребенщиковой стал “Весь ваш Антоша Чехонте”. В постановке “Мои нерожденные сыновья” актриса получила большую роль: ее героиней стала девочка, сбежавшая на фронт. Через два года актриса ушла из репертуарного театра, но продолжала играть в антрепризах: “Ромео и Джульетта”, “Сильвия”, “С ума сойти”, “Ивонна, принцесса Бургундская”, “Сказки Старого Арбата”.

В 2014 году Гребенщикова выступила с режиссерским дебютом: вышел ее поэтический спектакль “Капель”.

Алиса Гребенщикова Личная жизнь

В 2008 году актриса родила сына от оператора и продюсера Сергея Дандуряна. Гребенщикова и Дандурян не оформляли отношения официально. Через несколько лет они расстались.

Интересные факты о Алисе Гребенщиковой
  • После того, как родители развелись, Алиса не видела отца около 10 лет.
  • В Академию театрального искусства Гребенщикову зачислили со второй попытки. Сначала абитуриентка прочитала экзаменационной комиссии отрывок из “Евгения Онегина”, но преподаватели предложили Алисе попробовать себя в юмористическом образе. Благодаря образу Пеппи Длинный Чулок Гребенщикова поступила в академию.
  • Актриса приняла участие в литературно-просветительском проекте “Быть поэтом!”, в котором читала стихотворения Марины Цветаевой и Веры Полозковой.
Фильмография Алисы Гребенщиковой
ВЕЧЕР ШУТОВ, или Серьезно с приветом
ВЕЧЕР ШУТОВ, или Серьезно с приветом
комедия, мелодрама 2020, Россия
6.0
Последнее испытание
Последнее испытание
драма 2018, Россия
6.0
Училка
Училка
триллер, драма 2015, Россия
7.0
Sex, кофе, сигареты
Sex, кофе, сигареты
комедия, драма 2013, Россия
6.0
45 секунд
45 секунд
мелодрама 2013, Россия
5.0
Мелодия любви
Мелодия любви
детектив, мелодрама 2010, Россия
6.0
Москва, я люблю тебя!
Москва, я люблю тебя!
сборник 2010, Россия
5.0
Егорино горе
Егорино горе
комедия 2008, Россия
4.0
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Написать
6 сентября 2021 22:00
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