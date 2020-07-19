Красотка в ударе, 2020

Полине потребовалась одна легкая травма головы, чтобы понять, что красота начинается с веры в себя.
Яна Гладких впервые снимает полнометражное кино, в котором поднимает одну из вечных проблем стандартов красоты. Сценарий от Евгении Хрипковой, работавшей над популярным сериалом «Звоните ДиКаприо!», в легкой комедийной форме пытается разобраться в природе привлекательности и доказывает, что красивое лицо или фигура часто проигрывают харизме и уверенности в себе. Над проектом работает масса известных имен: тут и Юлия Александрова, и Андрей Бурковский, и Таисия Вилкова.
Полина (Юлия Александрова) всю жизнь провела в амплуа «пацана»: носила мешковатую одежду, работала на должностях, традиционно занимаемых мужчинами, периодически оказывалась в ситуациях, итогом которых становилась рассеченная бровь или губа. Но однажды, смачно вписавшись в стекло, она внезапно уверовала в свою привлекательность, что круто изменило ее жизнь. Моментальное избавление от всех комплексов привело к тому, что ее самооценка взлетела до небес вместе с решительностью. И возник закономерный вопрос: в чем подвох, действительно ли секрет ее новообретенного успеха кроется во внешнем виде?
Первый полнометражный фильм Яны Гладких в роли режиссера.
Премьера фильма состоялась в рамках фестиваля «Горький fest».
Сюжет картины тесно связан с историей в «Красотке на всю голову», где главную роль исполнила Эми Шумер.
Актриса Ольга Рыжкова, исполнившая роль тренера по pole dance, занималась этим видом танцев на протяжении нескольких лет и ездила на международные соревнования.
По словам исполнительницы главной роли Юлии Александровой, в работе над образом Полины она вдохновлялась оператором Ксенией Середой, вместе с которой работала над сериалом «Звоните ДиКаприо!».
Актеры Павел Ворожцов и Андрей Бурковский знакомы с Яной Гладких давно: вместе они состоят в труппе МХТ им. А.П. Чехова.
Первоначально фильм должен был называться «Красотка!».
Полина — обычная девушка: заурядная внешность, проблемы дома и на работе, встречи с одноклассниками по случаю… Но однажды она понимает, что проснулась настоящей красоткой, и теперь перед ней открыты все двери! Или ей это только кажется?