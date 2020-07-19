Красотка в ударе, 2020

Полине потребовалась одна легкая травма головы, чтобы понять, что красота начинается с веры в себя.

Яна Гладких впервые снимает полнометражное кино, в котором поднимает одну из вечных проблем стандартов красоты. Сценарий от Евгении Хрипковой, работавшей над популярным сериалом «Звоните ДиКаприо!», в легкой комедийной форме пытается разобраться в природе привлекательности и доказывает, что красивое лицо или фигура часто проигрывают харизме и уверенности в себе. Над проектом работает масса известных имен: тут и Юлия Александрова, и Андрей Бурковский, и Таисия Вилкова.

Полина (Юлия Александрова) всю жизнь провела в амплуа «пацана»: носила мешковатую одежду, работала на должностях, традиционно занимаемых мужчинами, периодически оказывалась в ситуациях, итогом которых становилась рассеченная бровь или губа. Но однажды, смачно вписавшись в стекло, она внезапно уверовала в свою привлекательность, что круто изменило ее жизнь. Моментальное избавление от всех комплексов привело к тому, что ее самооценка взлетела до небес вместе с решительностью. И возник закономерный вопрос: в чем подвох, действительно ли секрет ее новообретенного успеха кроется во внешнем виде?