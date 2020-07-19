Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Пес-самурай и город кошек" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Красотка в ударе Красотка в ударе
Киноафиша Фильмы Красотка в ударе

Красотка в ударе, 2020

2020 / Россия
4.9 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 4.3
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Полине потребовалась одна легкая травма головы, чтобы понять, что красота начинается с веры в себя.

Яна Гладких впервые снимает полнометражное кино, в котором поднимает одну из вечных проблем стандартов красоты. Сценарий от Евгении Хрипковой, работавшей над популярным сериалом «Звоните ДиКаприо!», в легкой комедийной форме пытается разобраться в природе привлекательности и доказывает, что красивое лицо или фигура часто проигрывают харизме и уверенности в себе. Над проектом работает масса известных имен: тут и Юлия Александрова, и Андрей Бурковский, и Таисия Вилкова.

Полина (Юлия Александрова) всю жизнь провела в амплуа «пацана»: носила мешковатую одежду, работала на должностях, традиционно занимаемых мужчинами, периодически оказывалась в ситуациях, итогом которых становилась рассеченная бровь или губа. Но однажды, смачно вписавшись в стекло, она внезапно уверовала в свою привлекательность, что круто изменило ее жизнь. Моментальное избавление от всех комплексов привело к тому, что ее самооценка взлетела до небес вместе с решительностью. И возник закономерный вопрос: в чем подвох, действительно ли секрет ее новообретенного успеха кроется во внешнем виде?

 

Первый полнометражный фильм Яны Гладких в роли режиссера.

Премьера фильма состоялась в рамках фестиваля «Горький fest».

Сюжет картины тесно связан с историей в «Красотке на всю голову», где главную роль исполнила Эми Шумер.

Актриса Ольга Рыжкова, исполнившая роль тренера по pole dance, занималась этим видом танцев на протяжении нескольких лет и ездила на международные соревнования.

По словам исполнительницы главной роли Юлии Александровой, в работе над образом Полины она вдохновлялась оператором Ксенией Середой, вместе с которой работала над сериалом «Звоните ДиКаприо!».

Актеры Павел Ворожцов и Андрей Бурковский знакомы с Яной Гладких давно: вместе они состоят в труппе МХТ им. А.П. Чехова.

Первоначально фильм должен был называться «Красотка!».

 

Полина — обычная девушка: заурядная внешность, проблемы дома и на работе, встречи с одноклассниками по случаю… Но однажды она понимает, что проснулась настоящей красоткой, и теперь перед ней открыты все двери! Или ей это только кажется?

4.9 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 4.3
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2020
Премьера в России 13 августа 2020
Премьера в мире 19 июля 2020
Возраст 12+
Прокатчик SPPR
Режиссер
Яна Гладких
Яна Гладких
В ролях
Юлия Александрова
Юлия Александрова
Андрей Бурковский
Андрей Бурковский
Яна Кошкина
Яна Кошкина
Янина Студилина
Янина Студилина
Григорий Калинин
Григорий Калинин
Все актеры и съемочная группа
Фильм находится в подборках
Фильмы про женщин Фильмы про женщин
Постер фильма Красотка в ударе 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
Чтобы не томить читателей, сразу выдвинем свою амбициозную гипотезу: отсутствие хотя бы подобия оригинальности. В XXI веке ждать чего-то инновационного особо не приходится даже от экспериментального кино, но приятно видеть, когда некоторые хотя бы пытаются привнести что-то новое в киноиндустрию. Так вот к фильму «Красотка в ударе» это не относится, потому что никакие его детали и нюансы не скроют того факта, что это переложенная на более близкие российским зрителям реалии…
Читать
Киноафиша.инфо 14 августа 2020, 09:35
Здравствуйте, «Красотка в ударе» в прокате с 13 августа.
udavf 13 августа 2020, 21:21
А когда фильм в прокат выходит?
Отзывы Написать
14 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Комедия «Красотка в ударе» возглавила кинопрокат в России Юлия Александрова заинтересовала посетителей кинотеатров больше, чем Меган Фокс. 
Написать
17 августа 2020 12:29
Ударная доза красоты: интервью с Яной Кошкиной Интервью с Яной Кошкиной к премьере комедии «Красотка в ударе».
Написать
9 августа 2020 12:00
Все новости фильма
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Кощей. Похититель невест
Кощей. Похититель невест
2022, Россия, анимация, комедия
Первая любовь
Первая любовь
2022, США, мелодрама
Related video
Американские «ночные бабочки» ополчились на русскую актрису: вот в чем дело
Их не проведешь: эти 4 знака Зодиака видят людей насквозь
«Я ему благодарна»: Акиньшина не стала молчать о роли Козловского в ее жизни
Не дружит с головой: иностранцы подняли на смех «Малыша и Карлсона»
Скрыть не удалось: округлившуюся Алсу заподозрили в беременности
Экс-супруг огорошил признанием после примирения с Гагариной: «Открыт для предложений»
Выехать за границу не смог: вот что известно о состоянии Юдашкина
Отправился за границу не один: вот с кем путешествует Керем Бюрсин
Не «райский» отдых: Лера Кудрявцева столкнулась с новой бедой
Такого не ожидал никто: Акиньшина не стала молчать о происходящем на съемках
Как это допустили в СССР? Правда о «Белом солнце пустыни» вышла наружу
Сложный тест на советские мультфильмы: только те, кто рос в СССР, смогут пройти на 10 из 10
Приложение киноафиши