Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма 45 секунд
1 постер
Киноафиша Фильмы 45 секунд

45 секунд

45 sekund 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Окружающим жизнь Татьяны Черниговой могла казаться почти идеальной: обеспеченный муж, хорошая работа, уютный дом, друзья. Немногие знали, что вот уже долгое время Татьяна мечтает родить ребенка, но пока все попытки оказывались неудачными. После очередного безрезультатного похода к врачу Татьяна ссорится с мужем и решает хоть немного расслабиться в компании своей лучшей подруги Аллы (Алиса Гребенщикова). В тот вечер она бы так и осталась дома, если бы не звонок от отца: мужчине стало плохо на даче. Татьяна и Алла почти добрались до места, когда перед ними на узкой дороге возник рыжий КамАЗ. Водитель КамАЗа всячески лихачил и не пропускал машину Тани, в итоге она была вынуждена пойти на обгон, который привел к страшной аварии. Татьяну сочли виновной в той аварии, два года ей пришлось провести в тюрьме. Выйдя на свободу, женщине предстоит узнать, что ее предали самые близкие люди, и встретиться с тем, чью жизнь она невольно разрушила всего за несколько секунд

Страна Россия
Продолжительность 1 час 37 минут
Год выпуска 2013
Премьера в мире 24 марта 2013
Производство Art-Express
Другие названия
45 sekund, 45 секунд
Режиссер
Ольга Басова
Владимир Басов мл.
В ролях
Алиса Гребенщикова
Алиса Гребенщикова
Андрей Казаков
Андрей Казаков
Юрий Смирнов
Ольга Ломоносова
Ольга Ломоносова
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на 45 секунд
Обратный путь 5.4
Обратный путь (2010)
Терапия любовью 5.9
Терапия любовью (2010)
Отогрей мое сердце 5.4
Отогрей мое сердце (2016)
Купи меня 5.9
Купи меня (2017)
Любовь и Роман 0.0
Любовь и Роман (2014)
Невеста моего жениха 5.2
Невеста моего жениха (2013)
Васильки для Василисы 5.3
Васильки для Василисы (2012)
Отдам жену в хорошие руки 5.2
Отдам жену в хорошие руки (2012)
Долгожданная любовь 5.8
Долгожданная любовь (2008)
Ванечка 6.1
Ванечка (2007)
Ночные сестры 6.5
Ночные сестры (2007)
ВЕЧЕР ШУТОВ, или Серьезно с приветом 6.3
ВЕЧЕР ШУТОВ, или Серьезно с приветом (2020)

Рейтинг фильма

5.5
Оцените 10 голосов
5.1 IMDb
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Плагиатор
Плагиатор
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Герои анекдотов
Герои анекдотов
2025, Россия, комедия
Не одна дома 2
Не одна дома 2
2025, Россия, семейный, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Супермен
Супермен
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Дандадан: Злой глаз
Дандадан: Злой глаз
2025, Япония, анимация
Смурфики в кино
Смурфики в кино
2025, США, мюзикл
Мир Юрского периода: Возрождение
Мир Юрского периода: Возрождение
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Взвести курки
Взвести курки
2025, США, боевик, комедия
«Грустный парень с прокачкой»: Джин Ву в 3 сезоне Solo Leveling ждут глобальные перемены — но фанаты недовольны
Это что, новый «Мажор»? Прилучный считает этот сериал со своим участием одним из самых интересных проектов 2025 года
Она умерла. У него в подвале женщина. А ты все еще не смотришь: 7 сериалов из Турции, которые точно удивят
Маменькин сынок, султан на полставки, любовник на износ: «Великолепный век» не показал и половину правды о реальном шехзаде Мураде
Бессмысленно, но прикольно: лучшие фильмы о путешествии во времени, которые заставят мечтать об изобретении той самой машины
16-летняя Мейбл и новая книга: в Disney готовы к продолжению «Гравити Фолз» — актеры озвучки уже на низком старте
Этот фильм Квентин Тарантино считает лучшим постапокалиптическим триллером после «Безумного Макса» — в главной роли Роберт Паттинсон
Отставной козы барабанщик с отсохшим карбюратором: в советском кино россыпь уморительных ругательств — угадаете хоть 2/5?
Женская особь с разбитым сердцем: новый фильм с Марго Робби внезапно звучит как идеальная экранизация «Атаки титанов» в жанре ромком
«В детстве я бы сошел с ума»: эту советскую сказку любят многие россияне — а вот американцев она ужасает
Стивен Кинг первым пошел смотреть этот не слишком многообещающий ужастик — фильм получил разгромную прессу, но собрал неплохую кассу
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше