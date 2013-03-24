Окружающим жизнь Татьяны Черниговой могла казаться почти идеальной: обеспеченный муж, хорошая работа, уютный дом, друзья. Немногие знали, что вот уже долгое время Татьяна мечтает родить ребенка, но пока все попытки оказывались неудачными. После очередного безрезультатного похода к врачу Татьяна ссорится с мужем и решает хоть немного расслабиться в компании своей лучшей подруги Аллы (Алиса Гребенщикова). В тот вечер она бы так и осталась дома, если бы не звонок от отца: мужчине стало плохо на даче. Татьяна и Алла почти добрались до места, когда перед ними на узкой дороге возник рыжий КамАЗ. Водитель КамАЗа всячески лихачил и не пропускал машину Тани, в итоге она была вынуждена пойти на обгон, который привел к страшной аварии. Татьяну сочли виновной в той аварии, два года ей пришлось провести в тюрьме. Выйдя на свободу, женщине предстоит узнать, что ее предали самые близкие люди, и встретиться с тем, чью жизнь она невольно разрушила всего за несколько секунд