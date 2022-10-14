«Хэллоуин заканчивается»: Рецензия Киноафиши

Жестокий убийца Майкл Майерс снова возвращается в Хэддонфилд. Но в этот Хэллоуин Лори Строуд сразится с маньяком в последний раз.

«Хэллоуин заканчивается» – тринадцатая по счету часть поистине бессмертной франшизы. Именно первый фильм Джона Карпентера 1978 года стал эталоном для других легендарных слэшеров – «Пятницы, 13-е», «Кошмара на улице Вязов», да и «Крика», которые по-своему переосмыслили созданную режиссером формулу – убийца постоянно возвращается и устраивает кровавую резню. Сам Майкл Майерс из «Хэллоуина», абсолютное зло, одержимое духом Самайна, и один из самых страшных маньяков-психопатов в истории ужасов, бесконечно умирал и воскресал вплоть до 2018 года. Все части «Хэллоуина», за исключением «Сезона ведьм», так или иначе освещали темные стороны личности серийного убийцы, его детство и семейные тайны, но абсолютная неуязвимость персонажа постепенно начала надоедать.

В 2018 году режиссер Дэвид Гордон Грин (советуясь с Джоном Карпентером, разумеется) обнулил всю классическую франшизу с бесконечными перерождениями Майерса и выпустил первый фильм из своей трилогии, который фокусируется не на мифическом образе маньяка, а на переживании Лори Строуд посттравматического стрессового расстройства, которое не дает ей покоя с 1978 года, когда она выжила в схватке с убийцей. Кстати, об остальных встречах с ним Грин не упоминает. Его трилогия отсылает только к событиям самого первого «Хэллоуина», продолжением которого она и является. Героиня Джейми Ли Кертис, самой известной королевы крика, ждет возвращения брата Майкла и фактически выстраивает вокруг этого свою жизнь – пожилая Лори расставляет вдруг дома ловушки и держит ружье наготове, чтобы прикончить жестокого маньяка. «Хэллоуин» 2018-го – не только история про попытки освободиться от тяжелой травмы, но фильм ужасов про сестринство. В нем впервые объединяются три поколения семьи Строудов – Лори, ее дочь Карен и внучка Эллисон, которые вместе противостоят Майерсу и параллельно пытаются наладить отношения между собой. В прошлогоднем фильме «Хэллоуин убивает», второй части новой трилогии, Грин, опять же, делает центральными героинями трех женщин и при этом возвращает в повествование персонажей, выживших в резне 1978 года из первого фильма. Эти люди на протяжении многих лет поддерживают друг друга, устраивая собрания для жертв насилия. В сиквеле Майклу Майерсу противостоит не просто семья Строудов, а целый город Хэддонфилд, жители которого не могут спать спокойно, пока маньяк жив. Но несмотря на все попытки разъяренной толпы, преследующей убийцу, он вновь остается невредимым (хоть и немного опаленным огнем).

Хэллоуин заканчивается

«Хэллоуин заканчивается» подводит черту в истории Майкла Майерса. Он вновь терроризирует город, и на этот раз не в одиночку – у маньяка появился последователь-напарник. Лори Строуд (бессменная Джейми Ли Кертис), которая потеряла дочь в фильме «Хэллоуин убивает», пытается прийти в себя и одновременно пишет книгу о преследовании братом-психопатом, что на самом деле усугубляет ее посттравматический синдром. Внучка главной героини, Эллисон, работает медсестрой и тоже старается вернуться к обычной жизни. Она знакомится со скромным парнем Кори Каннингемом, который на самом деле способен на ужасные вещи. Романтическая линия в фильме – очень нелогичная и вызывает негодование: как внучка Лори Строуд Эллисон, выжившая после нападения Майерса, не могла сразу разглядеть в жутком типе психопата и даже пыталась найти оправдание его асоциальному и порой жестокому поведению? Да и сама героиня Джейми Ли Кертис, очень проницательная и чуткая, которая, казалось бы, знает все о маньяках, игнорирует тревожные звоночки в поступках Кори до тех пор, пока не становится слишком поздно. Женщин из семьи Строудов как будто подменили в «Хэллоуин заканчивается» – они стали слишком доверчивыми, что совсем на них не похоже.

Хэллоуин заканчивается

Финальная часть трилогии Дэвида Гордона Грина сильно отличается от двух предыдущих. Здесь нет непрекращающейся резни, как в «Хэллоуине» 2018 года и «Хэллоуин убивает», – у большинства убийств есть мотив, а фильм держит зрителя еще в большем напряжении, чем его предшественники. Жители Хэддонфилда, кажется, забыли о существовании Майкла Майерса и до последнего не обращают внимания на его последователя, и именно из-за этого коллективного ощущения «затишья» смерти героев становятся абсолютно непредсказуемыми и более шокирующими, чем раньше.

«Хэллоуин заканчивается», хоть и не блещет оригинальным саспенсом, свойственным Карпентеру, все же безжалостно играет на нервах зрителя в финальной схватке Лори и Майкла, которую мы все (и сама Джейми Ли Кертис) так долго ждали. От сцены с поножовщиной, в которой героиня борется с Майерсом, внутри все переворачивается – так мастерски она снята.

Хэллоуин заканчивается

Однако главный недостаток фильма «Хэллоуин заканчивается» как раз в том, что он слишком мало времени уделяет противостоянию Лори и маньяка и больше сосредоточивается на закрученном, нетипичном для франшизы сюжете о становлении нового серийного убийцы. А ведь финальный фильм трилогии – это прощание Джейми Ли Кертис с ролью Лори Строуд, которое точно должно запомниться, но самой героини, честно говоря, в нем катастрофически мало. И это не единственная проблема. В ленте нам несколько раз показывают отрывки из фильма Джона Карпентера 1978 года, но никакой ностальгии последняя часть трилогии Грина, увы, не вызывает.

Несмотря на абсолютную непредсказуемость убийств и тревожную атмосферу, доведенную до предела, добавление второго маньяка, подражателя, в сюжет выглядит очень неуместно, окончательно разрывает связь «Хэллоуин заканчивается» с первым фильмом оригинальной франшизы и при этом сильно отвлекает от главной линии Лори и Майерса. Из предыстории героя совершенно не ясно, почему тот хочет быть похожим на психопата, который держит в страхе Хэддонфилд, и зачем Кори объединяется с ним. Да, у парня было сложное прошлое, его буллили одноклассники, люди в городе считали странным и старались избегать, но далеко не все травмированные люди становятся серийными убийцами. Но, возможно, через этого героя Грин пытался донести основную идею своей франшизы (пусть и не очень успешно): зло не умирает – оно лишь меняет форму. Об этом Лори Строуд пишет в своей книге. Даже если Майкл Майерс исчезнет навсегда, его место займет кто-то другой. Таким образом, Грин завершает свою трилогию, но в истории маньяка он ставит не точку, а запятую – возможно, ее еще не раз будут переосмыслять.

Хэллоуин заканчивается