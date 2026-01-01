Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Синистер. Первое проклятие» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Аллея кошмаров Награды и номинации фильма Аллея кошмаров

Награды и номинации фильма Аллея кошмаров 2021

Оскар 2022 Оскар 2022
Лучший фильм
Номинант
 Лучшая операторская работа
Номинант
 Лучший дизайн костюмов
Номинант
 Лучшая работа художника-постановщика
Номинант
 Лучшая работа художника-постановщика
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2022 BAFTA - премия Британской киноакадемии 2022
Лучшая операторская работа
Номинант
 Лучший дизайн костюмов
Номинант
 Лучшая работа художника-постановщика
Номинант
 Лучшая работа художника-постановщика
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2022 Премия Гильдии киноактеров США 2022
Выдающаяся роль актрисы второго плана
Номинант
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Буратино
Буратино
2026, Россия, семейный, приключения
Простоквашино
Простоквашино
2026, Россия, приключения, семейный
Оно. Первое пришествие
Оно. Первое пришествие
2025, Австралия, ужасы
Ёлки 12
Ёлки 12
2025, Россия, комедия, приключения, семейный
Три богатыря и свет клином
Три богатыря и свет клином
2025, Россия, анимация, приключения, семейный
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
За Палыча 2!
За Палыча 2!
2026, Россия, комедия
Иллюзия обмана 3
Иллюзия обмана 3
2025, США, криминал, триллер
Отец, мать, сестра, брат
Отец, мать, сестра, брат
2025, США, драма
Безумное свидание
Безумное свидание
2025, Италия, комедия
Пункт назначения: Новый аттракцион
Пункт назначения: Новый аттракцион
2025, США, ужасы
Изнанку создали вовсе не монстры и даже не Векна: братья Дафферы прямо назвали имя виновника катастрофы
Так кто заказал Сашу Белого в конце «Бригады»? Всего одна фраза Каверина рушит всю логику сюжета
Серебряные пенни, тарни и кастары: в мире «Властелина колец» расплачивались не только золотом
Всего то за 2 сезона: «Лэндмен» умудрился переплюнуть шедевральный «Йеллоустоун» — хватило всего-то одной сцены в новой серии
Чем мордюк отличается от бешлака – знают итальянцы: но лишь знаток кино СССР ответит на 7 вопросов о сюжете «Бриллиантовой руки»
«Я король мира»: Кэмерона взяли в особый клуб режиссеров, хотя из-за «Аватара 3» могут сразу оттуда выгнать
«Пошлость»: критиков воротило, Рязанов сопротивлялся, но «Карнавальная ночь» стала хитом вопреки всему
Не седина, не краска, а настоящий шрам: белая прядь Анны в «Холодном сердце» — признак горя, вот как принцесса едва не погибла
«Вместо “Ментовских войн” — материнское горе»: над забытым сериалом с Устюговым плачут даже «суровые мужики-работяги»
Как Аслан обманул смерть в «Хрониках Нарнии»: раскрываем магический фокус, который Льюис спрятал между строк
Как Дональд Трамп спас главный новогодний фильм всех времен и народов: сам появился в нем на 2 секунды
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше