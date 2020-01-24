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Лошадь мечты
Dream horse
Лошадь мечты, 2020
2020 / Великобритания
5.7
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11
голосов
Рейтинг IMDb: 6.9
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Жанр:
драма
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5.7
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 6.9
Продолжительность
1 час 42 минуты
Год выпуска
2020
Премьера онлайн
11 июня 2021
Премьера в мире
24 января 2020
В ролях
Тони Коллетт
Дэмиэн Льюис
Николас Фэррел
Оуэн Тил
Все актеры и съемочная группа
Фильм находится в
подборках
Фильмы про лошадей
2 постера
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Новости о фильме
Новости фильма на нашем канале Телеграм
Фильм «Лошадь мечты» с Тони Коллетт получил дату релиза
Биографическая спортивная драма выйдет на экраны в мае этого года.
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22 апреля 2021 13:13
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