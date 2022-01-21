Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Мальдивы подождут" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Аллея кошмаров Аллея кошмаров
Киноафиша Фильмы Аллея кошмаров Отзывы о фильме «Аллея кошмаров»
Nightmare Alley Аллея кошмаров 2021 / США
7.4 Оцените
111 голосов Рейтинг IMDb: 7
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Отзывы о фильме «Аллея кошмаров»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Какой сценарий нужно было предложить ужасному сказочнику Гильермо дель Торо, чтобы он захотел снять фильм о реальном мире? Правильно, карнавальный. В нашей жизни, если задуматься, тоже полно всякой мистики и чертовщины. Особенно много ее было в те времена, когда технологии были еще не так развиты и люди с удовольствием купались в собственных заблуждениях и верованиях. В телепатию, потусторонние силы, жизнь после смерти, доллар по 35… Итак, Америка конца 30-х. Обаятельный, но чуть…

Читать
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Елена Несмеева 21 января 2022, 09:38
Оценка
Это не тот фильм ужасов, к которому мы привыкли ( например "Крик"), это вдумчивый, напряженный, качественный триллер, с долгим послевкусием. На него нужно настроиться и наслаждаться удивительной и трагичной историей жизни красивого, амбициозного главного героя. Рекомендую к просмотру.
21 января 2022, 09:38 Ответить
eaduka 21 января 2022, 16:12
Оценка
Топ!
21 января 2022, 16:12 Ответить
User 21 января 2022, 17:36
Наконец-то кино, которое хочется порекомендовать к просмотру !🤓
21 января 2022, 17:36 Ответить
Наталия Петряшова 21 января 2022, 21:50
Оценка
Офигенный фильм! Супер!👍👍👍
21 января 2022, 21:50 Ответить
Артур Романов 22 января 2022, 13:01
Фильм очень нудный и затянутый, не рекомендую к просмотру!
22 января 2022, 13:01 Ответить
notredame 23 января 2022, 10:13
Оценка
После трейлера было ожидание динамично триллера, в результате получилось вялотекущей развитие сюжета. Очень скучно и в принципе понятно, как завершится. Я зря потерял 2 часа времени.
23 января 2022, 10:13 Ответить
User 23 января 2022, 18:17
Красивый фильм, каждый кадр как картинка, красивые актеры, интересный сюжет, для тех, кто умеет думать и сопереживать, главный герой одновременно и положительный и отрицательный, в общем советую.
23 января 2022, 18:17 Ответить
Петя Минакин 24 января 2022, 14:32
Оценка
Очент крутой сходил и вообще не пожалел не разу.дцмал просто провести время от нечего делать но эти 2.5 часа прошли на одном дыхании
24 января 2022, 14:32 Ответить
consortium5 24 января 2022, 16:00
Оценка
Зря потраченное время.
24 января 2022, 16:00 Ответить
medved69kg 24 января 2022, 17:17
в ответ на сообщение Елена Несмеева от 21 января 2022, 09:38
Оценка
Да, этот фильм намного глубже, крик и рядом не стоит!\nРекомендую к прсмотру!
24 января 2022, 17:17 Ответить
koshe4ka1027 25 января 2022, 20:29
Оценка
Отличный фильм.Фильм,где есть над чем подумать.
25 января 2022, 20:29 Ответить
gridneva2804 26 января 2022, 20:29
Оценка
Не смогла получить удовольствие от просмотра фильма , скучновато, постоянно курят, сколько за это платят !? Поэтому часто закрывала глаза
26 января 2022, 20:29 Ответить
leralifman 27 января 2022, 19:35
Оценка
Фильм на разок
27 января 2022, 19:35 Ответить
Faig Mamedov 27 января 2022, 20:29
Оценка
Фильм 💣
27 января 2022, 20:29 Ответить
Ляйсан Загайнова 30 января 2022, 08:57
Оценка
Я первый раз в жизни уснула в кино. Муж тоже 1.5 поспал. Что за г мы посмотрели🙈
30 января 2022, 08:57 Ответить
Данил Узиков 1 февраля 2022, 09:16
Оценка
хорошей фильм
1 февраля 2022, 09:16 Ответить
Яся Белецкая 6 февраля 2022, 13:53
Оценка
не очень
6 февраля 2022, 13:53 Ответить
User 8 февраля 2022, 17:50
Оценка
❤️
8 февраля 2022, 17:50 Ответить
sofiabaricheva019 10 февраля 2022, 12:49
Оценка
Скучный фильм, страшных моментов практически нет. Триллер себя не оправдал.
10 февраля 2022, 12:49 Ответить
shherbakova-inna 19 февраля 2022, 15:39
Оценка
Жёстко! \nВ самом начале увидеть что ожидает тебя в конце! (Это я про главного героя) \nВпечатление этот фильм производит! \nДавно не смотрела таких сюжетно насыщенных фильмов! \nОторваться не возможно, смотрится на одном дыхании! \nПри этом ничего лишнего, диалогов ровно столько сколько нужно, недоговоренность иногда понимается лучше, чем целый поток слов. \nК просмотру рекомендую\nХоть и не ужасы, но детей с собой брать не стоит
19 февраля 2022, 15:39 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Человек-Паук: Паутина Вселенных
Человек-Паук: Паутина Вселенных 38 комментариев
Паралимпиец
Паралимпиец 16 комментариев
Побег из страны роботов
Побег из страны роботов 2 комментария
Король неба
Король неба 33 комментария
Сквозь время
Сквозь время 2 комментария
Трансформеры: Восхождение Звероботов
Трансформеры: Восхождение Звероботов 13 комментариев
Рождение легенд
Рождение легенд 15 комментариев
Снегирь
Снегирь 15 комментариев
Форсаж 10
Форсаж 10 78 комментариев
Чёрный клевер: Меч короля магов
Чёрный клевер: Меч короля магов 2 комментария
В ожидании Дали
В ожидании Дали 1 комментарий
Бегущий в лабиринте: Лекарство от смерти
Бегущий в лабиринте: Лекарство от смерти 23 комментария
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3 57 комментариев
Бугимен 1 комментарий
Таинственный поезд
Таинственный поезд 2 комментария
Переводчик
Переводчик 44 комментария
До рассвета
До рассвета 59 комментариев
BTS: Yet to Come in Cinemas 205 комментариев
Вызов
Вызов 276 комментариев
Келинжан 1 комментарий
Правдивая ложь
Правдивая ложь 1 комментарий
Путь
Путь 1 комментарий
Терминатор 2: судный день
Терминатор 2: судный день 1 комментарий
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Король неба
Король неба
2023, Китай, боевик, драма
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Человек-Паук: Паутина Вселенных
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
Форсаж 10
Форсаж 10
2023, США, боевик, криминал
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Сквозь время
Сквозь время
2023, Россия, триллер, мистика
Укрась прощальное утро цветами обещания
Укрась прощальное утро цветами обещания
2018, Япония, анимация, драма, приключения, аниме
Мармадюк
Мармадюк
2022, США, анимация
Король-львенок
Король-львенок
2022, Франция, приключения, семейный
Снегирь
Снегирь
2023, Россия, драма
Яга и книга заклинаний
Яга и книга заклинаний
2023, Россия, анимация, семейный, приключения
Related video
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше