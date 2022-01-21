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Какой сценарий нужно было предложить ужасному сказочнику Гильермо дель Торо, чтобы он захотел снять фильм о реальном мире? Правильно, карнавальный. В нашей жизни, если задуматься, тоже полно всякой мистики и чертовщины. Особенно много ее было в те времена, когда технологии были еще не так развиты и люди с удовольствием купались в собственных заблуждениях и верованиях. В телепатию, потусторонние силы, жизнь после смерти, доллар по 35… Итак, Америка конца 30-х. Обаятельный, но чуть…