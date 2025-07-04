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Самый популярный сериал Индии, топ-5 в США: в Болливуде есть свои «Бриджертоны» — критики разгромили, зрителям хоть бы хны

4 июля 2025 10:23
Самый популярный сериал Индии, топ-5 в США: в Болливуде есть свои «Бриджертоны» — критики разгромили, зрителям хоть бы хны

Десятки миллионов фанатов не могут ошибаться?

Netflix снова доказал, что рейтинг на Rotten Tomatoes — это не приговор, если твой сериал цепляет людей в нужное время и в нужном месте. Новый индийский романтический комедийный сериал «Королевская семья» всего за неделю умудрился ворваться в топы: в Индии он ожидаемо стал №1, а в США неожиданно пробился в пятерку лучших. И это при том, что критики буквально раскатали шоу по ковру — у него жалкие 33% «свежести».

Что же за индийские «Бриджертоны», которые всех так зацепили? Сериал берет классическую формулу — богатая, но обедневшая королевская семья + дерзкий молодой СЕО + аренда шикарного дворца для простолюдинов. Вишенка на торте — роман между юным принцем и бизнес-акулой. Стильно, богато, с нотками Болливуда и вайбом классической мелодрамы — примерно так зрители описывают новый хит.

Самый популярный сериал Индии, топ-5 в США: в Болливуде есть свои «Бриджертоны» — критики разгромили, зрителям хоть бы хны

Главные роли играют звезды индийского кино — Ишаан Кхаттер и Бхуми Педнекар. Для Кхаттера это уже вторая удачная коллаборация с Netflix — он мелькал в «Идеальной паре» вместе с Николь Кидман. Педнекар после череды провалов наконец-то снова на виду. Их дуэт ругают почти все рецензенты — мол, химии между героями не больше, чем между холодильником и духовкой.

Но миллионы зрителей, судя по всему, не согласны: сериал бьет рекорды не только на родине, но и в Европе, и в Азии.

Самый популярный сериал Индии, топ-5 в США: в Болливуде есть свои «Бриджертоны» — критики разгромили, зрителям хоть бы хны

Любопытно, что «Семья» в N-чартах обошла даже мощную комедию «Времена года» от Тины Фей с целым парадом звезд — Стивом Кареллом, Колманом Доминго и Уиллом Форте. Зато у индийского проекта есть главное оружие — огромный внутренний рынок, который готов смотреть красивые дворцы, танцы и легкие ромкомы в любое время года.

Так что плевать на гнев критиков — королевский дворец открыт для всех, а Netflix снова доказал, что алгоритмы важнее рецензий.

Ранее мы писали: «Переплюнули Болливуд»: худший сезон «Невского» на НТВ вышел после ухода создателя — сюжет стал бодрее, а зрители не любят

Фото: Кадры из сериалов «Бриджертоны», «Королевская семья»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
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