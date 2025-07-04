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Лучшего мечника «Игры престолов» зрителям сериала показали лишь мельком: укокошил бы Джейме Ланнистера одной левой

4 июля 2025 11:21
Лучшего мечника «Игры престолов» зрителям сериала показали лишь мельком: укокошил бы Джейме Ланнистера одной левой

У персонажа было немало превосходных боев, но на экран они, увы, не попали.

Пожалуй, каждый фанат «Игры престолов» согласится — в этом сериале было все: от эпичных дуэлей до кровавых масштабных битв, в которых клинки звенели словно музыка войны. Но среди всей этой резни выделяются настоящие асы — те, чьи навыки владения мечом не просто впечатляют, а завораживают. Ирония судьбы в том, что один из величайших мастеров меча появился на экране лишь на пару минут.

Номер один в списке вояк, по версии Collider, это сир Артур Дейн, Звезда Утра, мечник, которым восхищались все рыцари Королевской Гвардии. Его легендарная дуэль у Башни Радости — короткая, но настолько насыщенная, что стоит на пьедестале даже спустя годы.

Лучшего мечника «Игры престолов» зрителям сериала показали лишь мельком: укокошил бы Джейме Ланнистера одной левой

Артур владeл мечом так, будто это была часть его тела — двуручный клинок в его руках жил собственной жизнью и карал сразу нескольких противников. Вот где воплощение рыцарской чести и мастерства!

На втором месте — Барристан Селми, опытнейший ветеран и человек, у которого не осталось иллюзий, но осталась меткость и холодный рассудок. Третье место — непревзойденный Джейме Ланнистер, король меча и ловкости, но судьба играла с ним жестоко. Потеря правой руки — испытание, которое заставило Джейме не только переосмыслить себя, но и научиться сражаться левой.

Лучшего мечника «Игры престолов» зрителям сериала показали лишь мельком: укокошил бы Джейме Ланнистера одной левой

И надо признать, что сцена, где он расправляется с Эуроном Грейджоем, доказывает — научился. Если бы не увечье, он бы, без сомнений, занимал первое место.

Четвертое — Бриенна из Тарта. За ее угловатой фигурой скрывается сила, равная рыцарям-мужчинам, и умение сражаться до последнего вздоха. Победы над Джейме и Сандором Клиганом — отличный повод ее уважать.

Лучшего мечника «Игры престолов» зрителям сериала показали лишь мельком: укокошил бы Джейме Ланнистера одной левой

И наконец, пятый — Пес Сандор Клиган, харизматичный зверь с отпечатком пламени на лице и молниеносной реакцией. Его стиль — не изысканная фехтовальная школа, а грубая сила и хладнокровие, которые часто побеждали даже более опытных бойцов.

Ранее мы писали: «Это не наша Земля»: «Игра престолов» — вовсе не фэнтези, а Sci-Fi, и Джордж Мартин подтвердил это лично

Фото: Кадр из сериала «Игра престолов»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
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