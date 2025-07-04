И это вовсе не «Три мушкетера»: вот ради какой роли Боярский отказался от других проектов — и не зря, фильм оценили на 7.9

А сама картина понравилась даже современным 10-летним зрителям.

Михаил Боярский у большинства зрителей прочно ассоциируется с Д'Артаньяном — его усатый мушкетёр в широкополой шляме стал настоящим символом советского кино.

Но в фильмографии актёра есть другая, не менее значимая работа, ради которой он сознательно отказывался от всех других предложений, даже в непростые для кинематографа времена.

Речь о фильме «Дон Сезар де Базан» — мюзикле 1989 года, который стал для Боярского особенным.

Как «Дон Сезар» покорил советских зрителей

История бродяги-аристократа была знакома нашей публике давно: первые постановки появились в послевоенные годы, а в 1957 году на телеэкраны вышла первая экранизация — телеверсия спектакля Ленинградского драмтеатра.

Постановки по этому сюжету шли по всей стране и пользовались успехом. И вот в 1988 году режиссёр Ян Фрид (уже покоривший зрителей «Собакой на сене») решил подать её по-новому — как яркий, музыкальный фильм.

Фрид сам адаптировал сценарий, сохранив фирменный стиль: лёгкость, иронию и запоминающиеся песни. И главную роль он сразу предложил Боярскому.

Боярский не смог отказаться

Конец 80-х — не самое «богатое» время для актёров: киностудии снимали мало, конкуренция за роли была высокой. Но когда Фрид позвал Боярского в проект, тот, не раздумывая, отклонил все другие предложения.

И оказался прав: фильм стал событием. Зрители полюбили его за музыкальность, актерскую игру, а также легкость и юмор.

Вот что говорится в свежих отзывах на фильм, которому уже более 30-ти лет:

«Фильм получился добротным. Потому что советский: актёры старой гвардии, иное кинематографическое зрение. У нас в Союзе, по правде сказать, киноленты о западных странах снимали лучше, чем в самих западных странах»,

«У Боярского есть и 10-летние поклонницы. Дочка выделила (актера) для себя в любимчики. Комедия "Дон Сезар де Базан" очаровала её. Это красиво, увлекательно, волнительно, тревожно и смешно. И бесконечно талантливо снято»,

«Фильм костюмированный с отличной работой оператора. Солнце, музыка, танцы и интрига. Смотрела его с тем же позитивом, что и много лет назад».

Лента получила вполне достойные оцени: 7.9 на Кинопоиске и 7.1 на IMDb. Для советского мюзикла конца 80-х — более чем достойно.

Выходит, Боярский не прогадал, выбрав именно эту роль. Да, Д'Артаньян остался его визитной карточкой, но «Дон Сезар» доказал: актёр умел делать выбор в пользу по-настоящему интересных проектов.

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