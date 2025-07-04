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«Песочный человек» вышел с финальным 2-м сезоном: Netflix его точно закроет, но пропускать строго не рекомендуется (рецензия)

4 июля 2025 12:19
Том Старридж

Netflix дарит нам уникальную экранизацию одного из лучших комиксов современности.

Иногда телешоу возвращаются не просто с новыми сериями — они возвращаются, чтобы закрыть гештальт. Три года молчания, скандалы за кулисами, ожидания фанатов, и вот — «Песочный человек» снова с нами.

Мы уже знаем, что это финал дорогой, визуально безупречной и философской истории о боге Морфее.

Сон стал человечнее

«Песочный человек» вышел с финальным 2-м сезоном: Netflix его точно закроет, но пропускать строго не рекомендуется (рецензия)

Герой Тома Старриджа больше не просто повелитель снов в готическом плаще. Он — трагическая фигура, раскрывающаяся перед нами по-новому. Вы больше не будете воспринимать Морфея холодным и мрачным, узнав о его человеческих качествах.

Особое место отведено его отношениям с Надой, древней царицей. Этот роман обернулся трагедией, и главный герой проживает его из раза в раз.

Это сон или шикарный визуал?

«Песочный человек» вышел с финальным 2-м сезоном: Netflix его точно закроет, но пропускать строго не рекомендуется (рецензия)

Netflix размахнулся по-крупному. От пронизанных тьмой залов Ада до пастельно-снежных коридоров Сновидения — каждая сцена вызывает вау-эффект, заставляет поверить, что ты реально прикимарил, ведь по ощущению такое человеку нарисовать не под силу.

«Песочный человек» всегда был комиксом для тех, кто не любит комиксы. Его телеадаптация — сериал для тех, кто устал от банального фэнтези. Стильно, мрачно, эстетично и не затянуто. История завершится вторым сезоном, после него выйдет лишь один спэшл.

Если в первом сезоне был квест — собрать инструменты, вернуть власть, восстановить порядок — то второй том предлагает внутреннее путешествие по царству Морфея, знакомство с его братьями и сестрами.

Судя по первым отзывам иностранных журналистов, проект оценивают на 9 из 10, рейтинги на момент публикации еще не настоялись. «Песочный человек» стал лучше, перестав гнаться только за зрелищем. От того вдвойне обидно, что проект закрывают из-за скандалов, связанных с Нилом Гейманом.

Краткое содержание 1 сезона «Песочного человека»: для тех, кто не смотрел или забыл.

Фото: Кадры из сериала «Песочный человек»
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
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