Штирлиц написал докладную на русском, Гиммлер не увидел: «17 мгновений весны» в ГДР показывали много раз, но всегда в урезанном виде

Многосерийный фильм «17 мгновений весны» — один из немногих советских проектов, где враги показаны не как гротескные карикатуры, а как живые, порой даже обаятельные люди, пусть и принадлежащие к страшной машине нацизма.

Именно эта неоднозначность сделала сериал интересным и для зарубежной аудитории. Когда его решили показать в ГДР, дружественной Советскому Союзу Восточной Германии, местные кураторы внимательно пересмотрели каждую серию — и потребовали внести правки.

Что первым попало под нож

Главным цензором стал глава штази Маркус Вольф. Он настоял на том, чтобы сократить или убрать сцены, где персонажи курят — в гитлеровской Германии была официальная антинаркотическая и антиникотиновая кампания.

Курение считалось недопустимым для «арийцев» и приравнивалось к слабости низших рас. И хотя такой подход сегодня вызывает скорее иронию, для исторической точности в ГДР сочли нужным зачистить экран от табачного дыма.

Что еще убрали

Ещё одним «косяком» посчитали наличие женского персонажа в форме СС. По версии немецких консультантов, женщины в таких званиях в структуре СС никогда не служили. В реальности они могли входить лишь во вспомогательные службы и носили совершенно иную форму. Чтобы избежать обвинений в фальсификации истории, эти сцены аккуратно смонтировали.

Но больше всего споров вызвал уровень образованности фашистских лидеров в сериале. Советские авторы по привычке принижали интеллект врага, изображая гитлеровцев недалёкими и грубоватыми, чтобы тем ярче смотрелись образованные и храбрые советские разведчики.

Однако немецкая сторона справедливо указала: нацистская верхушка состояла преимущественно из людей с университетским образованием. Их преступность не в глупости, а в сознательном выборе зла. И хотя эту часть сериала не стали монтировать, замечание оставили в протоколе.

Что смешило народ

Комментаторы Дзен-канала «Загадки истории» отмечают, что и без того были забавные нюансы.

«Смотрел этот фильм в ГДР. Особенно понравилось на фоне немецкого дубляжа: 1. Штирлиц пишет докладную Гиммлеру на русском. Но не передает. Никогда не был так близко к провалу. 2. Плейшнер отправляет телеграмму на советском бланке "Международная"».

И все же «17 мгновений весны» в ГДР приняли с интересом. Несмотря на монтаж и идеологические разногласия, сериал произвел впечатление даже в немецком дубляже.

Его оценили не только за сюжет, но и за кинематографическую сдержанность. Штирлиц, Плейшнер и та самая телеграмма на русском бланке остались в памяти — и, пожалуй, именно за такие парадоксы кино и любят.

«Это была большая ответственность»: к «17 мгновениям» Тихонов готовился так, будто поступал в реальное КГБ.