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Беглец Беглец
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Kandahar Беглец 2023 / США
7.3 Оцените
30 голосов Рейтинг IMDb: 6
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Отзывы о фильме «Беглец»

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Наша рецензия

Сотрудника ЦРУ Томаса Харриса (Джерард Батлер), работавшего под прикрытием в Афганистане, раскрыли. Теперь оперативнику во что бы то ни стало нужно добраться до Кандагара, где его должны встретить союзники. Однако лучшие наемники мира объявили охоту на Харриса, и ему придется рискнуть всем ради спасения собственной жизни.    25 мая в российский прокат выходит новый боевик Рика Романа Во «Беглец» с Джерардом Батлером в главной роли. Актер, давно ставший главным…

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User 28 мая 2023, 02:03
Оценка
Фильм хороший
28 мая 2023, 02:03 Ответить
Киноафиша.инфо 28 мая 2023, 15:26
в ответ на сообщение User от 28 мая 2023, 02:03
Добрый день! Рады, что фильм вам понравился 😊 Спасибо за отзыв!
28 мая 2023, 15:26 Ответить
ferula2011 30 мая 2023, 17:26
Оценка
Фильм полный бред,сказка для сопливых ,прищавых юнцов
30 мая 2023, 17:26 Ответить
Владимир Владимирович 2 июня 2023, 20:09
Только три вопроса:
1. Какой мудак выпустил на экраны фильм, где "доблестный агент" ЦРУ да еще под бурные аплодисменты начальства совершает террористический акт в чужой стране, причем - судя по картинке взрыва - с большими человеческими жертвами?
2. Интересно, выпустили бы в Штатах в прокат фильм, где доблестный агент Корпуса Стражей Исламской Революции (под бурные аплодисменты) нахрен разносит какой-нибудь атомный реактор, скажем в Великобритании? Естественно, - во имя добра и вечных человеческих ценностей.
3. Почему бы Мосфильму не помочь иранцам снять такой фильм? А потом, если что, - высказать сожаление. Ну - как всегда.
2 июня 2023, 20:09 Ответить
Виктория 2 июня 2023, 22:21
в ответ на сообщение Владимир Владимирович от 2 июня 2023, 20:09
Оценка
Взрыв происходит в фильме под землёй, в пустыне.
В целом, если не считать дурацких аплодисментов , фильм норм. Без пафоса. И что удивительно, лучше чем трейлер. Умнее. А если судить по трейлеру, то да, все как вы написали)
Упор сделан в основном на погоне, а не на героизме этого подрывателя.
2 июня 2023, 22:21 Ответить
Андрей Кузнецов 4 июня 2023, 18:24
Оценка
Диалоги слабые, динамики мало, одни сопли.
4 июня 2023, 18:24 Ответить
kerastase 4 июня 2023, 19:13
Оценка
Super
4 июня 2023, 19:13 Ответить
Comon 5 июня 2023, 23:28
Оценка
А этот фильмец кстати уделывает фильм Гая Ричи по всем статьям практически. Батлер во первых круче в таких ролях, он уже просто не вылезает из них. Тема масштабнее, реальности больше, а она там простая и суровая, все предают и скорее всего ты быстро умрёшь, не смотря на всю подготовку. Конечно авторы таких фильмов вынуждены рисовать позитив там где его нет, иначе станет совсем грустно от ужаса, но и сквозь эту нарисованную браваду понимаешь что реальность там очень мрачная и беспросветная, и хотя соваться туда надо и будут - лучше все же заранее знать на что идешь
5 июня 2023, 23:28 Ответить
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