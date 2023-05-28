Наша рецензия

Сотрудника ЦРУ Томаса Харриса (Джерард Батлер), работавшего под прикрытием в Афганистане, раскрыли. Теперь оперативнику во что бы то ни стало нужно добраться до Кандагара, где его должны встретить союзники. Однако лучшие наемники мира объявили охоту на Харриса, и ему придется рискнуть всем ради спасения собственной жизни. 25 мая в российский прокат выходит новый боевик Рика Романа Во «Беглец» с Джерардом Батлером в главной роли. Актер, давно ставший главным…