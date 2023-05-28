Сотрудника ЦРУ Томаса Харриса (Джерард Батлер), работавшего под прикрытием в Афганистане, раскрыли. Теперь оперативнику во что бы то ни стало нужно добраться до Кандагара, где его должны встретить союзники. Однако лучшие наемники мира объявили охоту на Харриса, и ему придется рискнуть всем ради спасения собственной жизни. 25 мая в российский прокат выходит новый боевик Рика Романа Во «Беглец» с Джерардом Батлером в главной роли. Актер, давно ставший главным…
1. Какой мудак выпустил на экраны фильм, где "доблестный агент" ЦРУ да еще под бурные аплодисменты начальства совершает террористический акт в чужой стране, причем - судя по картинке взрыва - с большими человеческими жертвами?
2. Интересно, выпустили бы в Штатах в прокат фильм, где доблестный агент Корпуса Стражей Исламской Революции (под бурные аплодисменты) нахрен разносит какой-нибудь атомный реактор, скажем в Великобритании? Естественно, - во имя добра и вечных человеческих ценностей.
3. Почему бы Мосфильму не помочь иранцам снять такой фильм? А потом, если что, - высказать сожаление. Ну - как всегда.
В целом, если не считать дурацких аплодисментов , фильм норм. Без пафоса. И что удивительно, лучше чем трейлер. Умнее. А если судить по трейлеру, то да, все как вы написали)
Упор сделан в основном на погоне, а не на героизме этого подрывателя.
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