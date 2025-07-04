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Киноафиша Статьи Трудно поверить, что прошел 21 год: как сейчас выглядят актеры «Остаться в живых» — стареть, похоже, не планируют (фото)

Трудно поверить, что прошел 21 год: как сейчас выглядят актеры «Остаться в живых» — стареть, похоже, не планируют (фото)

4 июля 2025 13:17
Трудно поверить, что прошел 21 год: как сейчас выглядят актеры «Остаться в живых» — стареть, похоже, не планируют (фото)

Кто-то возмужал, а кто-то практически не изменился.

Их лица когда-то знал каждый — Джек, Кейт, Сойер, Хёрли и другие герои сериала «Остаться в живых», изменившего телевидение. Но два десятилетия — срок немалый, и за эти годы актеры прошли путь от «тех самых с острова» до вполне успешных кинозвезд.

И да, если фраза «два десятилетия» заставила вас нервно усмехнуться, спешим напомнить: сериал действительно вышел 21 год назад — его премьера состоялась 22 сентября 2004 года.

И если когда-то вы тоже с замиранием сердца следили за перипетиями сюжета, вам наверняка любопытно, что за это время стало с актерами. Внешность, конечно, изменилась — юношеская свежесть уступила место зрелой харизме.

Но в целом большая часть каста будто бросила вызов времени. Все те же улыбки, те же проницательные глаза (лишь с легким налетом прожитых лет) и практически полное отсутствие морщинок.

Но есть одно отличие. Если в первых сезонах перед нами были в основном начинающие актеры в амплуа растерянных жертв, то сейчас — это вполне успешные звезды экрана. Пишите в комментариях, кто сильнее всех поменялся.

Кстати, ранее мы писали: 13,5 млн зрителей посмотрели финал «Лоста» 15 лет назад: но одна серия собрала вдвое больше — и это не «пилот»

Фото: Кадры из сериала «Остаться в живых»
Ольга Назарова
Ольга Назарова
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