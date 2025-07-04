«Все очень плохо»: в 70-х над этим фильмом хохотали большинство советских зрителей, а у иностранцев он до сих пор вызывает грусть

Бывает, один и тот же фильм в разных странах вызывает абсолютно противоположные реакции. То, что у нас кажется смешным, за границей могут смотреть со слезами на глазах. И все из-за разницы менталитетов.

Отличный пример — любимая россиянами советская комедия «Осенний марафон» (1979). У нас её ценили за правдивые ситуации и тонкий юмор. А вот иностранные зрители до сих пор не понимают, над чем тут смеяться.

Английский переводчик Крэйг Эштон в своей книге «Извините, я иностранец» (2021) признавался: друзья советовали ему этот фильм как весёлую комедию, но он не нашёл её смешной.

«Они остаются вместе и страдают. Всё очень плохо. Но отказаться от плохого герой не в силах. И это комедия?», — удивлялся он.

Правда, чуть позже Эштон понял: советские комедии — это особый жанр, где смех идёт рука об руку с размышлениями о жизни. В них нет привычных западных шуток «в лоб», зато есть глубина, ирония и тот самый «смех сквозь слёзы».

В этом, пожалуй, и есть главная сила нашего кино — оно не боится показывать правду, но делает это с такой теплотой и человечностью, что даже грустные моменты оставляют после себя светлое чувство.

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