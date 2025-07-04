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«Я счастлив работать с русскими»: покойный Мэдсен снялся в 5 российских боевиках и каждый из них - полный провал

4 июля 2025 14:44
«Я счастлив работать с русскими»: покойный Мэдсен снялся в 5 российских боевиках и каждый из них - полный провал

У артиста были причины работать в России. 

3 июля 2025 года стало известно о смерти актёра Майкла Мэдсена — голливудского «плохиша» с непередаваемой харизмой, звезды «Бешеных псов» и «Убить Билла».

Мэдсен был любимцем Квентина Тарантино, человеком, который мог одним взглядом передать грусть побитой собаки. И тем удивительнее то, что он периодически появлялся… в российских фильмах. Причём не в громких фестивальных драмах, а в провальных боевиках, которые даже поклонники стесняются упоминать.

Как началась российская карьера

«Я счастлив работать с русскими»: покойный Мэдсен снялся в 5 российских боевиках и каждый из них - полный провал

Первым был фильм «Сматывай удочки» (2004), где он сыграл безымянного мафиози, охотящегося за утерянным миллионом. Там Мэдсен появляется как дорогая иномарка среди подержанных «Жигулей»: в костюме, с сигарой и невозмутимым лицом. Дальше — больше.

В «Мужском сезоне» (2005) он уже американский наркобарон. В «Пути» (2009) — командир авианосца, затерянный где-то в сюжете между японскими храмами и русскими спецназовцами. А в «Ключе Саламандры» (2011), где компанию ему составил Рутгер Хауэр, на экране происходил абсурд, видимо, чтобы актёр пожалел о подписанном контракте.

Что говорил о России и самый запоминающийся фильм

Самый запоминающийся случай — «Скорый Москва-Россия» (2014), где Мэдсен играет агента голливудской актрисы. Играет, что называется, с выражением: называет её «малышкой», любовно смотрит в глаза и больше ничем в сюжете не занят. Мэдсен и сам понимал, во что ввязался — слишком уж устало он смотрел в камеру.

«Я счастлив работать с русскими»: покойный Мэдсен снялся в 5 российских боевиках и каждый из них - полный провал

«Мне нравится работать в России, я счастлив работать с русскими и сам процесс съемок проходит хорошо, но, к сожалению, я почти не видел российские фильмы, в которых снимался. Вот вы видели "Скорый «Москва-Россия"? Смешной фильм получился? Я вот его так и не видел», — говорил он в интервью ProfiCinema, очевидно зная об оценке в 4 балла.

Почему любимчик Тарантино соглашался на третьесортные боевики? С вероятностью 99% можно сказать — ради гонорара. Но, как бы ни был низок уровень этих фильмов, одно остаётся неизменным: он всегда играл честно.

Даже в самом бездарном эпизоде в нём оставалось что-то от «мистера Блондина». И это дорогого стоит. Мэдсен навсегда останется символом эпохи — не всегда большого кино, но узнаваемого бандита, который с печалью смотрит в экран.

Квентин Тарантино сделал все, чтобы эта сцена попала в «Бешеных псов» — она стала изюминкой фильма.

Фото: Legion-Media, кадры из фильмов «Бешеные псы» (1992), «Сматывай удочки» (2004), «Скорый Москва-Россия» (2014)
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
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