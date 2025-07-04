«Я счастлив работать с русскими»: покойный Мэдсен снялся в 5 российских боевиках и каждый из них - полный провал

3 июля 2025 года стало известно о смерти актёра Майкла Мэдсена — голливудского «плохиша» с непередаваемой харизмой, звезды «Бешеных псов» и «Убить Билла».

Мэдсен был любимцем Квентина Тарантино, человеком, который мог одним взглядом передать грусть побитой собаки. И тем удивительнее то, что он периодически появлялся… в российских фильмах. Причём не в громких фестивальных драмах, а в провальных боевиках, которые даже поклонники стесняются упоминать.

Как началась российская карьера

Первым был фильм «Сматывай удочки» (2004), где он сыграл безымянного мафиози, охотящегося за утерянным миллионом. Там Мэдсен появляется как дорогая иномарка среди подержанных «Жигулей»: в костюме, с сигарой и невозмутимым лицом. Дальше — больше.

В «Мужском сезоне» (2005) он уже американский наркобарон. В «Пути» (2009) — командир авианосца, затерянный где-то в сюжете между японскими храмами и русскими спецназовцами. А в «Ключе Саламандры» (2011), где компанию ему составил Рутгер Хауэр, на экране происходил абсурд, видимо, чтобы актёр пожалел о подписанном контракте.

Что говорил о России и самый запоминающийся фильм

Самый запоминающийся случай — «Скорый Москва-Россия» (2014), где Мэдсен играет агента голливудской актрисы. Играет, что называется, с выражением: называет её «малышкой», любовно смотрит в глаза и больше ничем в сюжете не занят. Мэдсен и сам понимал, во что ввязался — слишком уж устало он смотрел в камеру.

«Мне нравится работать в России, я счастлив работать с русскими и сам процесс съемок проходит хорошо, но, к сожалению, я почти не видел российские фильмы, в которых снимался. Вот вы видели "Скорый «Москва-Россия"? Смешной фильм получился? Я вот его так и не видел», — говорил он в интервью ProfiCinema, очевидно зная об оценке в 4 балла.

Почему любимчик Тарантино соглашался на третьесортные боевики? С вероятностью 99% можно сказать — ради гонорара. Но, как бы ни был низок уровень этих фильмов, одно остаётся неизменным: он всегда играл честно.

Даже в самом бездарном эпизоде в нём оставалось что-то от «мистера Блондина». И это дорогого стоит. Мэдсен навсегда останется символом эпохи — не всегда большого кино, но узнаваемого бандита, который с печалью смотрит в экран.

Квентин Тарантино сделал все, чтобы эта сцена попала в «Бешеных псов» — она стала изюминкой фильма.